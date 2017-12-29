В фискальных реестрах ФНС пополнение

ФНС России выдала разрешение на обработку фискальных данных ПАО «Вымпел-Коммуникации», сообщается на сайте ведомства.
Всего выдано уже 16 разрешений на обработку фискальных данных.
Кроме того, в реестре фискальных накопителей появилась еще одна модель. Производитель ООО «ИНВЕНТА» представил шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных «ФН-1.1» исполнение 5-15-2. Срок действия ключа фискального признака в этом накопителе составляет 13 и 15 месяцев.
Главное отличие от остальных моделей в том, что срок действия ключа фискального признака в этом накопителе составляет как 13 месяцев, так и 15 месяцев. Таким образом, указанный фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение 5-15-2 будет работать с контрольно-кассовой техникой 13 месяцев в автономном режиме, а в режиме передачи фискальных данных – 15 месяцев.
На данный момент в реестре фискальных накопителей содержатся сведения о восьми моделях фискальных накопителей:
- Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1» (срок ключа 13 месяцев);
- Средство криптографической защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1» исполнение 3 версия 1 (срок ключа 13 месяцев);
- Средство криптографической защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1» исполнение 3 версия 2 (срок ключа 13 месяцев);
- Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных «ФН-1» исполнение 2 (срок ключа 36 месяцев);
- Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных «ФН-1.1» исполнение 3 (срок ключа 13 месяцев и 15 месяцев);
- Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных «ФН-1» исполнение Пр13-2 (срок ключа 13 месяцев);
- Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных «ФН-1» исполнение Из13-2 (срок ключа 13 месяцев);
- Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных «ФН-1.1» исполнение 5-15-2 (срок ключа 13 месяцев).