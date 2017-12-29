КБК-2018 опубликованы на Клерке

Сегодня последний рабочий день года. И последний день отправки платежей с КБК 2017 года. Но у нас уже есть коды на 2018 год.

Несмотря на то, что изменений в КБК в 2018 году практически не будет (по крайней мере пока новых документов от Минфина нет), мы подготовили, как обычно, справочник с кодами на новый год. В перечень налоговых КБК на 2018 год добавлены четыре кода: налог на прибыль с доходов, полученных в виде процентов по облигациям российских организаций в рублях, выпущенных в период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2021 года и три кода по акцизам электронных сигарет, никотинсодержащих жидкостей, нагревательного табака.

Кроме того, в Справочнике бухгалтера опубликована новая статья с описанием структуры КБК.