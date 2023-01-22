Когда сдавать и как заполнить РСВ главам КФХ

Главы КФХ обязаны представлять в налоговый орган по месту учета РСВ до 30 января календарного года, следующего за истекшим расчетным периодом.

В силу статьи 11 НК РФ главы КФХ относятся к ИП.

Согласно статье 430 НК РФ главы КФХ уплачивают страховые взносы в фиксированном размере за себя и за каждого члена КФХ независимо от суммы полученного дохода.

Выплаты и иные вознаграждения, производимые КФХ в пользу физлиц, принятых главой КФХ на работу в фермерское хозяйство, в рамках трудовых отношений, на основании статьи 420 НК РФ, подлежат обложению страховыми взносами в общеустановленном порядке и у таких плательщиков возникает обязанность по представлению РСВ.

В случае, если главы крестьянских (фермерских) хозяйств как имеющие, так и не имеющие членов КФХ:

- не осуществляют наем работников, то ими представляется РСВ в налоговый орган по месту учета до 30 января календарного года, следующего за истекшим расчетным периодом с указанием кода места представления «124», при этом заполняется раздел 2 и приложение 1 к разделу 2 (с идентификацией физлиц) – на членов КФХ, включая главу.

- осуществляют выплаты наемным работникам, то ими представляется РСВ в налоговый орган по месту учета, в сроки установленные для плательщиков-работодателей, - не позднее 30-го числа месяца, следующего за расчетным (отчетным периодом), то за отчетные периоды первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года в Расчете указывается код места представления «120», при этом заполняется раздел 1 с приложениями и раздел 3 (с идентификацией физлиц) на наемных работников, а за расчетный период календарный год в Расчете указывается код места представления «124», при этом заполняется раздел 1 с приложениями, раздел 3 (с идентификацией физлиц) на наемных работников, а также раздел 2 и приложение 1 к разделу 2 (с идентификацией физлиц) – на членов КФХ, включая главу.

Эти и другие разъяснения дает ФНС в письме № ГД-4-11/26372@ от 25.12.2017.