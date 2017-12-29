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Как в 2017 снижали неформальную занятость

В 2017 году под руководством Минтруда в каждом субъекте РФ созданы межведомственные комиссии, занимающиеся координацией деятельности и мониторингом ситуации по снижению неформальной занятости, легализацией «серой» заработной платы и повышением собираемости страховых взносов, сообщает пресс-служба ведомства.

В субъектах РФ разработаны и утверждены планы мероприятий, направленных на снижение неформальной занятости, включающие в себя:

  • выявление сфер и видов экономической деятельности, для которых на территории того или иного региона характерно наличие нелегальной занятости;
  • проведение адресной работы с хозяйствующими субъектами, имеющими признаки наличия неформальных трудовых отношений с работниками;
  • оперативные рейдовые мероприятия с привлечением контрольно-надзорных органов;
  • создание механизмов стимулирования легализации трудовых отношений путем внесения изменений и дополнений в региональные законодательные акты;
  • формирование превентивных мер разъяснительного и предупредительного характера, направленных на стимулирование хозяйствующих субъектов к соблюдению трудового законодательства Российской Федерации;
  • проведение информационно-разъяснительных мероприятий, направленных на информирование населения о негативных последствиях неформальной занятости;
  • организацию «горячей линии» для приема обращений граждан по вопросам легализации трудовых отношений, нарушении трудовых прав работников.

По данным мониторинга Роструда по состоянию на 22 декабря 2017 года выявлено более 2 млн 091 тыс. человек, находящихся в неформальных трудовых отношениях, из них легализовано – более 1 млн 179 тыс. работников. Регионы-лидеры легализации: Ставропольский край, Белгородская область, Республика Татарстан, г. Севастополь, Ростовская область.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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