Как сотрудники мстят работодателю

Читатель нашего форума собрался увольняться с работы и не сошелся с работодателем в зарплатном вопросе.

Директор «зажал» остатки зарплаты, однако сотрудник не намерен «спустить это на тормозах» и готовит план мести.

Подскажите, если работодатель не платит УСН 6% с черновых доходов, куда обратиться с жалобой и какие документы надо, чтобы его наказали ? Компания производит строительные работы и получает расчет за работы наличными, которые никак не отображает, в смете указаны стоимость работы и материалов. - LALIC

Участники обсуждения рекомендуют обиженному сотруднику обратиться с жалобой в Трудинспекцию, так как нарушены его трудовые права, и напоминают ему о пословице «Не рой другому яму…».

А что вы посоветуете нашему читателю?

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