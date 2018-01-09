Как вернуть переплату по налогам

В соответствии с пунктом 2 статьи 79 НК решение о возврате суммы излишне взысканного налога принимается налоговым органом в течение 10 дней со дня получения заявления налогоплательщика.

До недавнего времени вернуть переплату можно было через суд.

Однако с 14.12.2017 внесены изменения в пункт 3 статьи 79 НК, согласно которым заявление о возврате суммы излишне взысканного налога может быть подано налогоплательщиком в налоговый орган в течение трех лет со дня, когда налогоплательщику стало известно о факте излишнего взыскания с него налога.

Таким образом, с 14.12.2017 статьей 79 НК не предусмотрена возможность возврата излишне взысканной суммы налога через суд.

Однако в соответствии со статьей 137 НК налогоплательщик может обжаловать решение налогового органа об отказе в возврате излишне взысканной суммы налога.

Такие разъяснения дает ФНС в письме № ГД-3-8/8522@ от 21.12.2017.