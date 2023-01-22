ИФНС поставит штамп о принятии на копии декларации, отправленной по почте

В соответствии с пунктом 4 статьи 80 НК налоговый орган обязан проставить по просьбе налогоплательщика на копии налоговой декларации отметку о принятии и дату ее получения при получении ее на бумажном носителе.

Отметка о приеме налоговой декларации (расчета), представленной на бумажном носителе по почте, проставляется на копии налоговой декларации (расчета), прилагаемой к соответствующему письменному запросу заявителя, представленному в ИФНС.

Таким образом, вы вправе обратиться в налоговый орган с просьбой о проставлении на копии налоговой декларации отметки о приеме налоговой декларации, представленной на бумажном носителе по почте.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-02-08/80449 от 04.12.2017.