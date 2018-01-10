Клерк.Ру
Новости для бухгалтера

Подарки сотрудникам не облагаются страховыми взносами

По результатам проведения спортивной спартакиады в организации сотрудникам вручаются подарки стоимостью до 3 000 руб. за каждый.

Для целей исчисления НДФЛ стоимость подарков суммируется, и с превышения 4 000 руб. удерживается и перечисляется налог.

Облагается ли страховыми взносами стоимость подарков, выданных работнику? Нет, ответил Минфин в письме № 03-15-06/80448 от 04.12.2017.

Пунктом 4 статьи 420 НК определено, что не признаются объектом обложения страховыми взносами выплаты и иные вознаграждения в рамках гражданско-правовых договоров, предметом которых является переход права собственности или иных вещных прав на имущество (имущественные права).

При этом в соответствии с пунктом 2 статьи 574 ГК договор дарения движимого имущества должен быть совершен в письменной форме в случае, когда дарителем является юридическое лицо и стоимость дара превышает 3 тыс. рублей.

Таким образом, в случае передачи подарков работнику по договору дарения у организации объекта обложения страховыми взносами не возникает.

Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника


Мнения
 
Люди которым это нравится
Семинары по теме «Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды»
Бухгалтеру
 
Когда налоговики и судьи придираются к новогодним подаркам
 
Бухгалтерские новости
 
Оплата путевок и проезда сотрудников в общественном транспорте облагается взносами
 
Новости директору
 
Чиновники на Новый год останутся без подарков
 
Приложения и дополнения
 
Страховые взносы
 

Посетить семинар по теме «Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды»

Все семинары по теме Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды