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Когда турагентство на УСН может применять пониженные тарифы взносов

Исходя из положений подпункта 5 пункта 1, подпункта 3 пункта 2 и пункта 6 статьи 427 НК (в редакции Федерального закона от 27.11.2017 N 335-ФЗ) для плательщиков страховых взносов, применяющих УСН, основным видом экономической деятельности которых является, в частности, деятельность турагентств установлен пониженный тариф страховых взносов в размере 20%.

Применять пониженный тариф можно при выполнении одновременно условий, установленных подпунктом 5 пункта 1, подпунктом 3 пункта 2 и пунктом 6 статьи 427 НК.

Такими условиями являются:

1) соблюдение критерия о применении УСН;

2) доля доходов в связи с осуществлением этого вида деятельности составляет не менее 70% в общем объеме доходов;

3) доходы плательщика за налоговый период не превышают 79 млн рублей.

Таким образом, плательщик страховых взносов, применяющий УСН, основным видом деятельности которого является деятельность турагентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма, вправе применять пониженные тарифы страховых взносов при соблюдении трех установленных подпунктом 5 пункта 1 и подпунктом 3 пункта 2 статьи 427 НК условий.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-15-08/80545 от 05.12.2017.

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