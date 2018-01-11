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Комиссия банка включается в расходы при УСН

В соответствии с подпунктом 9 пункта 1 статьи 346.16 НК налогоплательщики, применяющие УСН с объектом налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов», вправе уменьшить полученные доходы, в частности, на расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.

Расходы на оплату комиссии банку за перечисление с расчетного счета организации денежных средств, предназначенных на выплату заработной платы, на открытые банковские счета работников относятся к расходам на оплату банковских операций и, соответственно, учитываются при исчислении налоговой базы при УСН.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-11-11/80622 от 05.12.2017.

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