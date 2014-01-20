Льгота по налогу на имущество по объектам высокой энергоэффективности: как считать срок

Пунктом 21 статьи 381 НК установлено, что от налога на имущество освобождаются организации в отношении вновь вводимых объектов, имеющих высокую энергетическую эффективность, в соответствии с перечнем таких объектов, установленным Правительством РФ, или в отношении вновь вводимых объектов, имеющих высокий класс энергетической эффективности, - в течение трех лет со дня постановки на учет указанного имущества.

В силу указанной нормы налоговая льгота распространяется в отношении отдельных вновь вводимых объектов.

Под термином «вводимый объект» в законодательстве РФ понимается объект, вводимый в оборот (вводимый в эксплуатацию).

Таким образом, вновь вводимый объект это объект, вновь вводимый в оборот (вводимый в эксплуатацию), которого ранее в обороте не было (который ранее не эксплуатировался).

Таким образом при приобретении бывших в эксплуатации объектов, указанных в пункте 21 статьи 381 НК РФ, а также получении этих объектов в результате реорганизации налоговая льгота по налогу на имущество организаций не применяется.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-05-05-01/80552 от 05.12.2017.