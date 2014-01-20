Клерк.Ру
Новости для бухгалтера

Льгота по налогу на имущество по объектам высокой энергоэффективности: как считать срок

Пунктом 21 статьи 381 НК установлено, что от налога на имущество освобождаются организации в отношении вновь вводимых объектов, имеющих высокую энергетическую эффективность, в соответствии с перечнем таких объектов, установленным Правительством РФ, или в отношении вновь вводимых объектов, имеющих высокий класс энергетической эффективности, - в течение трех лет со дня постановки на учет указанного имущества.

В силу указанной нормы налоговая льгота распространяется в отношении отдельных вновь вводимых объектов.

Под термином «вводимый объект» в законодательстве РФ понимается объект, вводимый в оборот (вводимый в эксплуатацию).

Таким образом, вновь вводимый объект это объект, вновь вводимый в оборот (вводимый в эксплуатацию), которого ранее в обороте не было (который ранее не эксплуатировался).

Таким образом при приобретении бывших в эксплуатации объектов, указанных в пункте 21 статьи 381 НК РФ, а также получении этих объектов в результате реорганизации налоговая льгота по налогу на имущество организаций не применяется.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-05-05-01/80552 от 05.12.2017.

Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника


Мнения
 
Люди которым это нравится
Семинары по теме «Налог на имущество»
Бухгалтерские новости
 
Организации Иркутской области остались без льгот по налогу на имущество
 
Бухгалтерские новости
 
Бухгалтеры готовятся к сдаче отчетов по налогу на движимое имущество
 
Бухгалтерские новости
 
Внимание! С 2018 года меняются условия налогообложения движимого имущества организаций
 
Приложения и дополнения
 
Налоги на имущество, транспортный и земельный налог
 

Посетить семинар по теме «Налог на имущество»

Все семинары по теме Налог на имущество