Как фиксировать в ЕГАИС оборот алкоголя при реорганизации юрлица

Фиксация в ЕГАИС информации об обороте алкогольной продукции осуществляется на основании сопроводительных документов, удостоверяющих легальность производства и оборота алкоголя, и первичных документов.

В случае утраты (кража, бой) ввезенной в РФ алкогольной продукции информация о ее списании (частичном или полном) может быть передана в ЕГАИС после представления сведений о ее ввозе (отчет об импорте).

Для отражения в ЕГАИС информации о перемещении алкогольной продукции, находящейся на остатках реорганизуемой организации, в адрес организации-правопреемника необходимо до момента внесения изменений в реестр лицензий в отношении реорганизуемой организации сформировать и зафиксировать в ЕГАИС документы (товарно-транспортную накладную) на перемещение остатков продукции в адрес организации-правопреемника.

Передача алкогольной продукции от реорганизуемого юрлица в адрес правопреемника осуществляется посредством фиксации данных товарно-транспортной накладной, дата которой должна соответствовать дате передаточного акта.

По завершении реорганизации организации-правопреемнику необходимо подтвердить в ЕГАИС получение продукции от реорганизуемой организации, после чего станет возможным осуществлять ее дальнейший оборот.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-14-17/81153 от 06.12.2017.