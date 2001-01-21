Когда при перемещении рабочего места надо снова провести СОУТ

В случае перемещения рабочих мест из одного помещения в другое работодатель заново их организует и вводит в эксплуатацию в новом помещении, то есть вводит в эксплуатацию новые рабочие места.

Внеплановая спецоценка условий труда должна быть проведена в течение 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию вновь организованных рабочих мест.

Минтруд в письме № 15-1/ООГ-2982 от 02.11.2017 сообщил, что под вводом в эксплуатацию вновь организованных рабочих мест следует понимать дату начала на этих рабочих местах штатного производственного процесса, который ранее работодателем в новом помещении не осуществлялся.