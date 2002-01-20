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Новости для бухгалтера

Как делить расходы на прямые и косвенные

Минфин выпустил письмо с разъяснениями.

Подробно — в блоге ИПБ России.

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