Как делить расходы на прямые и косвенные

Аноним, Вы писали:Меньше штрафовать надо... Пора тормоза включать... Ип за себя платят и слава бо...
Меньше штрафовать надо... Пора тормоза включать... Ип за себя платят и слава богу., работники пус...
Какая ответственность? Вы хоть знаете какая задолженность только по ИП?
Это не ересь,а воспитание само ответственности каждого гражданина. Вы когда покупаете машину, стр...
Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Не беритесь делать то, в чем вы ни капельки не разбираетесь, ...
в ст.18 Закона об отходах производства и потребления написано, что СМП, в процессе осуществления ...
Аноним, не понимаешь ты ничего
(*_*), Вы писали:Аноним, Вы писали:очнитесь. Как все замечательно рассуждают. Работник кото...
Аноним, Вы писали:Я с1969 года, на днях посмотрел в госуслугах свой стаж с1987 по 2000 год его не...
Аноним, Вы писали:Не беритесь делать то, в чем вы ни капельки не разбираетесь, предоставьте это с...
что всем кому разослали запросы, хоть одна ошибка в ИС реально есть, И эту ошибку ПФР 6 ле...
вот на 99% уверен, что всем кому разослали запросы, хоть одна ошибка в ИС реально есть, в т.ч.и у...
katerina371, Вы писали:мне тоже подобное пришло в конце прошлого года, но по конкретным сотрудник...
У меня вмененка. На сегодняшнее число у меня вот такие долги Надо сходить в налоговую и вы...
Все эти несчастненькие предприниматели - воры!!!, они воруют и у родного государства и, О УЖАС, у...
Аноним, Вы писали:Добрый день! Интересно, если сотрудница поменяла фамилию, то новую указывать в ...
Согласен полностью с теми, кто говорит, что никогда (при власти Пукина и Едим Россию) прогрессивн...
Аноним, Вы писали:У меня вмененка. На сегодняшнее число у меня вот такие долги (пени и щтрафы пла...
ахахаха.... дорог небудет, курите бамбук
Зачем? ИП сам у себя не работает. Зато вопросы о том, почему он не сдает отчетность за работников...
а если ИП без работников сдаст ССЧ с цифрой 1?чет мы всегда сдавали :(
ну.. действия по внесению поправок в НК уже отработаны, кому охота новое стряпать) хотя как тогда...
отдаю все что они заработали им, 25, мало конечно, но и они не способны на большее, за 15 о...
Не знаю почему, но прослезилась=)С Новым отчетным годом, бухгалтера!
Аноним, Вы писали:охренели совсем мне налог пришел за землю ,когда увидел кадастровую стоим...
Кто был на семинаре Турова, отзывы напишите, пожалуйста
Да уж. Логика железная. Не пойму то ли цель такая искать доходы, где их нет, то ли это новое поко...
Я позвонила в налоговую. Сказали ничего не делать и не отправлять сведения повторно.
Аноним, Вы писали:ха ха... Т.е. в ПФ был полный раздрай, подавать или не подавать данные по стажу...
Аноним, Вы писали:Питер тоже самое Питер,сейчас посмотрела свой документ,тоже самое.
Может быть, но лучше все-таки чтобы строки 010 и 030 были равны