До 20 марта надо сдать уведомление о КИК

Подпунктом 3 пункта 3.1 статьи 23 НК установлено, что налогоплательщики обязаны уведомлять налоговый орган о контролируемых иностранных компаниях, в отношении которых они являются контролирующими лицами.

Уведомление о КИК представляется в срок не позднее 20 марта года, следующего за налоговым периодом, в котором контролирующим лицом признается доход в виде прибыли КИК.

При этом налогоплательщики обязаны уведомлять налоговый орган о КИК, в отношении которых они являются контролирующими лицами, вне зависимости от размера дохода, полученного ими в виде прибыли КИК.

Сумма прибыли (убытка) КИК должна быть документально подтверждена ее финансовой отчетностью, составленной за соответствующий период (периоды), с приложением ее финансовой и налоговой отчетности.

При этом, в отдельных ситуациях, не позволяющих получить от КИК необходимую информацию (в частности, при наличии ограничительных мер, установленных личным законом такой иностранной компании), контролирующим лицом могут быть использованы сведения, полученные из бухгалтерской (финансовой) и статистической отчетности КИК, содержащиеся в общедоступных информационных системах, а также на официальных сайтах российских и (или) иностранных организаций.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-12-11/2/85290 от 08.12.2017.