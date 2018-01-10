Сотрудник сообщил куда следует о серых зарплатах

Накануне мы рассказывали о планах мести сотрудника своему работодателю. Сегодня – история от работодателя, который ощутил на себе праведный гнев бывшего работника.

На наш форум обратился индивидуальный предприниматель, который хочет подготовиться к возможным проверкам из-за серых зарплат.

помогите советом, у меня ИП 6%, работает проводных 25 человек.. офиц ЗП 10тыс руб\мес(в регионе).. на руки понятно больше...

в принципе никогда вопросов не возникало ни у кого из органов

.. но увы возникла передряга с бывшим родственником , работавшим в 2015году.. он написал жалобу о ЗП в "конверте" то ли в прокуратуру..то ли в ФНС..

пока не выяснил.. сотрудники готовы подтвердить что получали 10тыс... т.к. подоходный с них то же не брали..

чем это грозит и как может проводится проверка?

за какой период могут проверить?

только 2015..2016..2017(например выездная если что) или могут захватить 2014? - Аноним

Присоединиться к обсуждению можно в теме форума «ЗП у ИПшника в конверте».