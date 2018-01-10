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Сотрудник сообщил куда следует о серых зарплатах

Накануне мы рассказывали о планах мести сотрудника своему работодателю. Сегодня – история от работодателя, который ощутил на себе праведный гнев бывшего работника.

На наш форум обратился индивидуальный предприниматель, который хочет подготовиться к возможным проверкам из-за серых зарплат.

помогите советом, у меня ИП 6%, работает проводных 25 человек.. офиц ЗП 10тыс руб\мес(в регионе).. на руки понятно больше...
в принципе никогда вопросов не возникало ни у кого из органов
.. но увы возникла передряга с бывшим родственником , работавшим в 2015году.. он написал жалобу о ЗП в "конверте" то ли в прокуратуру..то ли в ФНС..
пока не выяснил.. сотрудники готовы подтвердить что получали 10тыс... т.к. подоходный с них то же не брали..
чем это грозит и как может проводится проверка?
за какой период могут проверить?
только 2015..2016..2017(например выездная если что) или могут захватить 2014?

- Аноним

Присоединиться к обсуждению можно в теме форума «ЗП у ИПшника в конверте».

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Мнения
 
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6 мнений
Клерк
natalisa51
 Я что то не поняла... официально оформлено 25 чел по 10 тыс з/п и почему то
"пока не выяснил.. сотрудники готовы подтвердить что получали 10тыс... т.к. подоходный с них то же не брали.."
Клерк
natalisa51

 Может то,что вы давали не официально, оформить,как подотчёт или командировку , а сейчас проведите ,...как не возвращённая сумма...  а чем этот работник доказал,что зарплату получал в конверте. Если нигде не расписывался .. Может просто решил отомстить за что то. вот и выдумал.

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Аноним
, Омск
Следов нет же, что он получал серую зарплату? Ему могут это и в органах объяснить и не будут даже заявление брать.
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