КБК-2018: что изменилось?

Коды бюджетной классификации в 2018 году остались такими же, как и в 2017, т.е. никаких сюрпризов для бухгалтера в этой плане новый год не принес.

Однако в списке КБК все-таки есть изменения:

Приказом Минфина России от 29.11.2017 № 210н введены коды бюджетной классификации:

182 1 04 02180 01 0000 110 Акцизы на электронные системы доставки никотина, ввозимые на территорию Российской Федерации;

182 1 04 02190 01 0000 110 Акцизы на никотинсодержащие жидкости, ввозимые на территорию Российской Федерации;

182 1 04 02200 01 0000 110 Акцизы на табак (табачные изделия), предназначенный для потребления путем нагревания, ввозимый на территорию Российской Федерации;

Исключен код бюджетной классификации:

182 1 03 02270 01 0000 110 Возврат сумм акцизов на топливо печное бытовое, вырабатываемое из дизельных фракций прямой перегонки и (или) вторичного происхождения, кипящих в интервале температур от 280 до 360 градусов Цельсия, производимое на территории Российской Федерации.

А приказом Минфина России от 09.06.2017 № 87н введен новый код по налогу на прибыль

182 1 01 01090 01 0000 110 Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде процентов по облигациям российских организаций (за исключением облигаций иностранных организаций, признаваемых налоговыми резидентами Российской Федерации), которые на соответствующие даты признания процентного дохода по ним признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, номинированным в рублях и эмитированным в период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2021 года включительно, а также по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным после 1 января 2007 года.

Все действующие в 2018 году коды можно найти в нашем справочнике КБК на 2018 год.