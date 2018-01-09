Вместо паспортов сделок при экспорте будет учет контрактов

Уполномоченные банки не будут требовать от российских предпринимателей-экспортеров оформления паспортов сделок, а также справок (учетных форм) о валютных операциях.

Такие изменения предусмотрены инструкцией Банка России, цель которой – снизить нагрузку на бизнес в части оформления документов валютного контроля. Инструкция вступает в силу с 1 марта 2018 года.

Вместо требования об оформлении паспорта сделки в банках вводится порядок постановки контрактов на учет с присвоением им уникальных номеров. Срок для проведения банками такой процедуры сокращается до одного рабочего дня. Согласно Инструкции, для резидентов-экспортеров устанавливается упрощенный порядок постановки на учет контрактов, который изначально не требует представления самого контракта, уточняет ЦБ РФ.

Сумма обязательств, при которой необходима постановка на учет по внешнеторговым экспортным контрактам, увеличена более чем в два раза, до 6 млн рублей (в настоящее время – 50 тыс. долларов США). По импортным контрактам пороговая сумма постановки на учет сохранена в размере 3 млн рублей.

Такие изменения перераспределяют нагрузку в части валютного контроля с участников внешнеэкономической деятельности на уполномоченные банки, что позволит снизить издержки клиентов банка. Кроме того, указанные изменения сокращают количество оснований для привлечения участников внешнеэкономической деятельности к административной ответственности.