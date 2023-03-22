Из-за налогового долга в 9 руб. предпринимателю не дали алкогольную лицензию. Помог бизнес-омбудсмен

К Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Башкортостане обратился предприниматель, владеющий продуктовым магазином. Поводом для обращения стало затруднение в получении новой лицензии на розничную продажу алкогольной продукции.

Предприниматель пояснил, что подготовив все необходимые документы, в том числе справку об отсутствии задолженности по налогам по состоянию на 16 ноября и квитанцию об оплате госпошлины (на 65 тыс. руб.), обратился в лицензирующий орган для получения лицензии.

Однако лицензирующий орган сообщил бизнесмену о невозможности выдачи лицензии в связи с наличием у него задолженности по налогам в размере 9 рублей.

Между тем в случае отказа в выдаче лицензии госпошлина возврату не подлежит. А при повторном обращении ее необходимо оплатить вновь.

Вникнув в ситуацию, бизнес-омбудсмен пришел к выводу, что лицензиар, осуществляя проверку поданных документов, обнаружил задолженность по налогам, начисленным предпринимателю уже после получения им упомянутой справки.

Доводы бизнес-омбудсмена были приняты во внимание. Госорган рассмотрел поданные предпринимателем документы в новом свете и выдал лицензию, сообщается на сайте бизнес-защитника.