Бухгалтеры в шоке: количество отчетов в статистику растет как на дрожжах

Участники нашей группы «Красный уголок бухгалтера» на Фейсбуке активно обсуждают тему статистических отчетов.

Инициатором обсуждения стала бухгалтер, которая в очередной раз проверив информацию в электронном сервисе Росстата, обнаружила там внушительный список отчетов, которые должна сдать компания.

Возмущенный главбух поделилась с коллегами своим негодованием.

Зашла на http://statreg.gks.ru/ посмотреть какие формы статотчетности нужно предоставлять. На этом сайте по ИНН выдается уведомление с перечнем форм для организации. В прошлом году я делала тоже самое: распечатывала уведомление на случай претензий от органов статистики. Но тогда список форм был минимальный - одна форма. Теперь картина иная, список состоит из перечня на 2х страницах и среди них вот такие:

-сведения об охране атмосферного воздуха

-сведения о выполнении научных исследований и разработок

-сведения о работе жилищно-коммунальных организаций в условиях реформы

-сведения об итогах сева под урожай

-сведения о предоставлении гражданам социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

Кто и зачем это придумал и какие отчеты родит росстат на основании этих форм..... Мы возвращаемся в социализм со скоростью света...

О бесполезной трате времени бухгалтера на эти отчеты и о зашкаливающих штрафах за не предоставление я лучше помолчу. - Ольга Сентюрова

Участники обсуждения делятся «удивительным» - в списке порой содержатся отчеты, которые никак не соотносятся с деятельность фирмы. Например, с компании, ничего общего не имеющей с сельским хозяйством, требуют данные о севе под урожай, с клуба собаководов – информацию об инвестиционной деятельности.

А вы давно проверяли список отчетности в Росстат?