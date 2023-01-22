Бухгалтеры в шоке: количество отчетов в статистику растет как на дрожжах

Участники нашей группы «Красный уголок бухгалтера» на Фейсбуке активно обсуждают тему статистических отчетов.
Инициатором обсуждения стала бухгалтер, которая в очередной раз проверив информацию в электронном сервисе Росстата, обнаружила там внушительный список отчетов, которые должна сдать компания.
Возмущенный главбух поделилась с коллегами своим негодованием.
Зашла на http://statreg.gks.ru/ посмотреть какие формы статотчетности нужно предоставлять. На этом сайте по ИНН выдается уведомление с перечнем форм для организации. В прошлом году я делала тоже самое: распечатывала уведомление на случай претензий от органов статистики. Но тогда список форм был минимальный - одна форма. Теперь картина иная, список состоит из перечня на 2х страницах и среди них вот такие:
-сведения об охране атмосферного воздуха
-сведения о выполнении научных исследований и разработок
-сведения о работе жилищно-коммунальных организаций в условиях реформы
-сведения об итогах сева под урожай
-сведения о предоставлении гражданам социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
Кто и зачем это придумал и какие отчеты родит росстат на основании этих форм..... Мы возвращаемся в социализм со скоростью света...
О бесполезной трате времени бухгалтера на эти отчеты и о зашкаливающих штрафах за не предоставление я лучше помолчу.
- Ольга Сентюрова
Участники обсуждения делятся «удивительным» - в списке порой содержатся отчеты, которые никак не соотносятся с деятельность фирмы. Например, с компании, ничего общего не имеющей с сельским хозяйством, требуют данные о севе под урожай, с клуба собаководов – информацию об инвестиционной деятельности.
А вы давно проверяли список отчетности в Росстат?
С нас тоже в прошлом году потребовали сдать отчёт МП (микро) - натура до 25 января ("осуществляющие производство продукции добывающих, обрабатывающих производств, производство и распределение электроэнергии, газа и пара, лесозаготовки, а также рыболовство"), у нас нет такой деятельности, отделались письмом.
В конце прошлого года в местной статистике про 2018 год сказали, что список форм ещё не сформирован.
Но пока так и "висит" этот вид отчета. Подожду пару недель.