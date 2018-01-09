В Карелии выросла минимальная заработная плата

В Республике Карелия с 1 января 2018 года почти на 30% выросла минимальная заработная плата у бюджетных и сельскохозяйственных организаций. Новое трехстороннее соглашение было подписано еще в октябре.

Для работников государственных и муниципальных учреждений в Республике Карелия минимальная заработная плата составит 10 000,00 руб. А для работников занятых у сельскохозяйственных товаропроизводителей Республики Карелия (за исключением работников, занятых в организациях по виду экономической деятельности «Рыболовство, рыбоводство): по северной части Республики Карелия (Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский районы, г. Костомукша)-12 100 руб., по Республике Карелия, кроме северной части- 10 500,00 руб.

Для коммерческих же организаций ничего не изменилось: как и раньше минимальная зарплата равна прожиточному минимуму трудоспособного населения, установленному постановлением Правительства Республики Карелия за третий квартал предшествующего года в соответствующем муниципальном образовании региона. Однако за год этот прожиточный минимум вырос на 700 рублей.

За 3 квартал 2017 года минимум установлен в следующих размерах: