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В Карелии выросла минимальная заработная плата

В Республике Карелия с 1 января 2018 года почти на 30% выросла минимальная заработная плата у бюджетных и сельскохозяйственных организаций. Новое трехстороннее соглашение было подписано еще в октябре.

Для работников государственных и муниципальных учреждений в Республике Карелия минимальная заработная плата составит  10 000,00 руб. А для работников занятых у сельскохозяйственных товаропроизводителей Республики Карелия (за исключением работников, занятых  в  организациях по виду экономической деятельности «Рыболовство, рыбоводство): по северной части  Республики Карелия (Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский районы, г. Костомукша)-12 100 руб., по Республике Карелия, кроме северной части- 10 500,00 руб. 

Для коммерческих же организаций ничего не изменилось: как и раньше минимальная зарплата равна прожиточному минимуму трудоспособного населения, установленному постановлением Правительства Республики Карелия за третий квартал    предшествующего года в соответствующем  муниципальном образовании региона. Однако за год этот прожиточный минимум вырос на 700 рублей.

За 3 квартал 2017 года минимум установлен в следующих размерах:

  • по северной части Республики Карелия (Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский районы, г. Костомукша) - 14 719 рублей (в 2016 году был 14 040);
  • по Республике Карелия, кроме северной части - 13 848 рублей (в 2016 году было 13177).
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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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