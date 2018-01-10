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Сотрудников призывают «стучать» друг на друга

Читательница нашего форума, которая курирует вопросы управления персоналом в компании, поделилась с клерками задумкой своего руководства.

Работодатель намерен обязать сотрудников строчить анонимки на своих коллег. Этот процесс необходимо как-то модернизировать с помощью современных технологий.

Имеем распределенную структуру: центральный офис, несколько локальных и работники в полях. Руководство решило, что через сбор анонимок от сотрудников, сможет находить "утечки(воровство, своячничество и т.п.)". С учетом большой геораспределенности, хочет организовать этот процесс с помощью современных средств.
Вопрос: каким образом это можно реализовать(Telegram, VK и т.п.) и как оповестить сотрудников?

- obtim1982

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Обсуждение происходит в теме форума «Сбор анонимок». 

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