Сотрудников призывают «стучать» друг на друга

Понятно, что Яровая не сама придумала про whatsapp и viber, что сказали, с тем и вышла. Но некото...
Аноним, Вы писали:Совершенно верно ! Идите и голосуйте за ВВП И все пойдем в рост вме...
sv777, ну Вы хоть в закон сами загляните.Уж сколько лет ПФР такие писульки шлет, уж привыкли все.
Над.К, Вы писали:sv777, ну вот как может быть это законным? Всё, что законно, устанавливает закон...
sv777, Вы писали:Срок сдачи формы до 1 марта, а ПФР по двум организациям прислала письма, что дол...
Проверил и что? Весь стаж до 2000 года скрысили. Надо ехать разбираться. 14 ЛЕТ СТАЖА
sv777, ну вот как может быть это законным? Всё, что законно, устанавливает закон, а не хотелки ва...
видимо здесь вы тоже "плюсы" искали
вот вас прорвало идите пустырничка выпейте, или валерьяночки. Нашли тоже, из-за чего истерить. ...
41826001182180974182 6001 1821 8097Мошенники с вк!
Спасибо за ссылку. Зашла, распечатала табличку с 10-ю формами!! , позвонила в статистику, а нам с...
Срок сдачи формы до 1 марта, а ПФР по двум организациям прислала письма, что должны сдать эту фор...
Смотрите внимательно пришедшие положительные протоколы по ССЧ!!! Протокол положительный,но в нем ...
Мне другое интересно - если в проекте участвовали все, но вклад был разный, соответственно, и воз...
Хороший приказ приложен. За хорошую работу над проектом поощряются генеральный директор и главбух...
Сколько бы не спорили, а введение баллов - это обман пенсионеров и всех работяг. Когда небыло бал...
Совершенно верно ! Идите и голосуйте за ВВП И все пойдем в рост вместе со страной !&n...
Аноним, Вы писали:Кас.аппарат Атол 11 Ф мобильный + касса Мой склад 500 руб в месяц за моби...
То есть сэкономили бюджет, так как потратятся только на 1-го ребенка, на второго будет обналичива...
Новый формат рекламных статей мне нравится больше старого, и написано повеселее, и в комментариях...
Аноним, Вы писали:Не беритесь делать то, в чем вы ни капельки не разбираетесь, предоставьте это с...
Ну вот как всегда ..опять нас всех поимели..говорят одно пишут другое в итоге будем выбирать друг...
тьей 12 Федерального закона от 28.12.2017 № 436-ФЗ предусмотрено списание недоимки по транс...
Аноним, Вы писали:Сейчас звонил в ФССП,по поводу списания страх.взносов ИП-в ответ услышал,если е...
Аноним, видимо вы как раз из тех кто сидит и балоболит по телефону или стоит в пивную в очереди ц...
Не беритесь делать то, в чем вы ни капельки не разбираетесь, предоставьте это специалистам, уж по...
Проголосовать не получается, позже попробую. Выбираю:Да. Но лучше бы не проверял. Одно расстройст...
Складывается впечатление, что человек это писавший ничего не понимает в том, о чем пишет. Вот нап...
ей нужно СНИЛС на новую срочно оформить
Добрый день! Интересно, если сотрудница поменяла фамилию, то новую указывать в отчете СЗВ-стаж ил...
Александрвл, Вы писали:Уладить посещаемость блога вестника апокалипсиса Турова )) Вестник ап...
Просто и интересно. Спасибо.
Более того, если пользоваться государственным сервисом будет удобно, то огромная армия как&n...
Я думаю что всем надо платить! Все дети равны!!!
почему пишут и говорят только об индексации пенсии работающим пенсионерам.и полная тишина по отно...