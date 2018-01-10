УФНС Костромской области признает тот факт, что декларация по ЕНВД может быть нулевой, об этом сообщается на сайте Управления.

Однако налоговики обращают внимание на то, что многие налогоплательщики ЕНВД, не ведущие предпринимательскую деятельность, зачастую предоставляют «нулевые» декларации, думая, что если деятельность не велась, обязанность по уплате налога отсутствует. Однако объектом обложения ЕНВД является вмененный, т.е. потенциально возможный доход налогоплательщика. Следовательно, «вмененщик» рассчитывает и уплачивает ЕНВД исходя из вмененного, а не фактически полученного дохода.

Иными словами, до тех пор, пока организация или индивидуальный предприниматель являются плательщиками ЕНВД (не сняты с учета в этом качестве), необходимо уплачивать налог независимо от наличия или отсутствия реального дохода, а по итогам квартала, в котором деятельность не велась, подать налоговую декларацию и отразить сумму ЕНВД к уплате.

Вместе с тем, если владение или пользование имуществом, необходимым для предпринимательской деятельности прекращено, то физические показатели для исчисления ЕНВД отсутствуют. В таком случае сумма ЕНВД к уплате за соответствующий налоговый период составит 0 рублей.