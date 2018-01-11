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В Псковской области утвердили минимальную зарплату на 2018 год

В последний рабочий день минувшего года состоялось подписание регионального соглашения о минимальной заработной плате в Псковской области на 2018 год и регионального трехстороннего соглашения.

Согласно документу минимальная зарплата работников государственных, муниципальных учреждений Псковской области, социально ориентированных некоммерческих организаций, организаций потребительской кооперации, а также работающих у субъектов малого предпринимательства должна быть на уровне МРОТ, установленного Правительством РФ (с 1 января 2018 года — 9489 рублей), а для иного внебюджетного сектора экономики (среднего и крупного бизнеса) — в размере 11450 рублей.

Об этом сообщает пресс-служба Администрации области.

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