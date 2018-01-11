Пошли проблемы со сдачей среднесписочной численности. Проверьте свою квитанцию

Это бывает когда в отчете указываем дату не 01.01.2017 а например 31.12.2016 г.
На что заточен будет следак.Нужна будет палка-зашугает сотрудников, если они с подобным раньше не...
Тверь, такая же ерунда - 2016
Самарская область, аналогично
В Пензе аналогично, сказали не обращать внимания. Рады этому....
Я работающий пенсионер ип за год перечислила 23000 т.руб в Пф.проверяю свой лицевой счет та...
У нас в Алтайском крае та же петрушка.Отчет приняли за "2016год"
Всем доброго дня.с 2017 г. мы проверяем список отчетности ежеквартально. Список каждый раз немног...
Над.К, Вы писали:Складывается впечатление, что человек это писавший ничего не понимает в том, о ч...
Если бы ПФР не надувало людей с пенсиями, то и таких мошенников не было. Пенсионерам обидно, что,...
Аноним, Вы писали:Мне другое интересно - если в проекте участвовали все, но вклад был разный, соо...
хмм.. ну если реально оговоренных денег не дали---- то наказывать как то надо(если конечно работн...
шансов что то доказать практически нет... скорее всего платежные ведомости в порядке...тем более ...
А у меня создаётся ощущение что вся пенсионная система это разводка. Деньги в течении всего стажа...
Василек70, Вы писали:Смотрите внимательно пришедшие положительные протоколы по ССЧ!!! Протокол по...
Спасибо товарищу Путину за нашу счастливую старость!!!
Аноним, у нас есть калькулятор налога. Если Вы туда введете данные, то всё сосчитается и даже сфо...
Здравствуйте! Немного запуталась с подсчетом и уменьшением налога ИП с 2016г без сотруд...
Аноним, Вы писали:Из новостей: "Средняя пенсия в 2018 г. вырастет
до 14 ...
На госуслугах баллы одни,а начисляют при подсчёте на меньшие.
Пипец приходит пенсионерам, на грани вымирания, Вставай страна огромная....на выборы нашего любим...
а как быть с розничной торговлей? Вы торгуете в розницу металлоломом или сырыми шкурами? :)
Аноним, Вы писали:Он может так работу выполнил, что с него еще взыскать надо. Как показывает прак...
я уволилась 23 декабря 2016 г. получила надбавку 6 апреля 2017. вышла на работу 12 апреля. надбав...
Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Услышал такую историю от знакомого предпринимателя. У него ра...
Аноним, Вы писали:Услышал такую историю от знакомого предпринимателя. У него работала продавщица....
Можно написать в следственный комитет,прокурату,налоговую,трудовую инспекцию не выходя из дома на...
Интересно, а как быть с розничной торговлей? Я теперь сама после того как продукты купила, должна...
Аноним, Вы писали:Над.К, Вы писали:Аноним, так чушь-то в чем? Перевод в баллы по сути и сделан от...
Малый бизнес давят, а тем кто занимался махинациями в офшорах хотят амнистию по налогам сделать. ...
Аноним, Вы писали:Документы на закрытие ип приняли...дали расписку. ..но не пришёл досих пор доку...
Эти пенсионеры сами себе роют яму Голосуют за едросов.
Аноним, Вы писали:Думаете ИП создали просто так? Это наше любимое государство от нас таким образо...
И в Саратове так же
В Пензе аналогично, сказали не обращать внимания. Рады этому....
Самарская область, аналогично