Пошли проблемы со сдачей среднесписочной численности. Проверьте свою квитанцию

Налоговики странным образом принимают ССЧ.

До 22 января необходимо сдать сведения о среднесписочной численности за 2017 год. Однако при сдаче этого отчета бухгалтеры неожиданно столкнулись с трудностями.

Так, налоговики Санкт-Петербурга в ответ на сданный по ТКС отчет за 2017 год отправляют квитанцию о приеме, в которой сообщается, что они приняли отчет за 2016 год.

Бухгалтеры в недоумении. Обсуждение этого вопроса происходит на нашем форуме в теме «Сведения о среднесписочной (все равно оштрафуют)».

А вы проверяли квитанцию о приеме сведений?