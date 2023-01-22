Сведения о среднесписочной численности работников в свою налоговую подают за прошедший год.

Когда и куда сдавать сведения о среднесписочной численности за 2017 год

Сведения за 2017 год для действующих организаций и ИП (которые привлекали работников в этом году) нужно сдать не позднее 22 января 2018 года, потому что 20 января — это суббота.

Представлять сведения по месту нахождения обособленных подразделений или регистрации ИП по месту ведения деятельности не надо.

Форма сведений утверждена приказом ФНС России от 29.03.2007 № ММ-3-25/174@. Сведения представляются в налоговый орган по месту нахождения организации или по месту жительства индивидуального предпринимателя.

Штраф за несдачу сведений о среднесписочной численности

Если компания или ИП не сдадут сведения, то им выпишут на основании статьи 126 НК РФ штраф 200 руб.

Кроме того, должностные лица организации могут быть привлечены к административной ответственности на основании пункта 1 статьи 15.6 КоАП РФ, штраф от 300 до 500 руб.

Индивидуальные предприниматели представляют сведения о среднесписочной численности работников в случае, если в течение календарного года привлекали наемных работников. Если индивидуальный предприниматель в 2017 году наемных работников не привлекал, то сведения представлять не надо.

Что, кроме штрафа

Информация о среднесписочной численности работников используется при формировании Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Статус субъекта малого и среднего предпринимательства хозяйствующим субъектам присваивается автоматически на основании представленных налогоплательщиками сведений о среднесписочной численности работников и налоговой отчетности, позволяющей определить величину дохода, полученного от предпринимательской деятельности.

Поэтому важно вовремя сдать сведения и отчетность в налоговые органы.

Иначе в реестр можно не попасть.

Как заполнить сведения о среднесписочной численности в 1С?

На Youtube-канале Образовательного центра Руно. Бухучет Кадры Логистика есть короткий видео-урок о среднесписочной численности за 2017 год в 1С: Бухгалтерия 8.3.