Сведения о среднесписочной численности работников в свою налоговую подают за прошедший год.
Когда и куда сдавать сведения о среднесписочной численности за 2017 годСведения за 2017 год для действующих организаций и ИП (которые привлекали работников в этом году) нужно сдать не позднее 22 января 2018 года, потому что 20 января — это суббота.
Форма сведений утверждена приказом ФНС России от 29.03.2007 № ММ-3-25/174@. Сведения представляются в налоговый орган по месту нахождения организации или по месту жительства индивидуального предпринимателя.
Штраф за несдачу сведений о среднесписочной численностиЕсли компания или ИП не сдадут сведения, то им выпишут на основании статьи 126 НК РФ штраф 200 руб.
Кроме того, должностные лица организации могут быть привлечены к административной ответственности на основании пункта 1 статьи 15.6 КоАП РФ, штраф от 300 до 500 руб.
Что, кроме штрафаИнформация о среднесписочной численности работников используется при формировании Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.
Статус субъекта малого и среднего предпринимательства хозяйствующим субъектам присваивается автоматически на основании представленных налогоплательщиками сведений о среднесписочной численности работников и налоговой отчетности, позволяющей определить величину дохода, полученного от предпринимательской деятельности.
Поэтому важно вовремя сдать сведения и отчетность в налоговые органы.
Иначе в реестр можно не попасть.
Т.е.несли ИП нанял в декабре 2017 года работников, а зарегистрироаан в ноябре, то отчет нужен?
Смотрите внимательно пришедшие положительные протоколы по ССЧ!!! Протокол положительный,но в нем отметка,что он первичный за 2016г.. Операторы говорят,что это косяк ФНС,ФНС говорит,что их! Идентичные с такой ошибкой протоколы пришли по СБИС и Контуру