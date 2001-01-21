В двух областях изменились реквизиты налоговых инспекций

В двух регионах изменились реквизиты налоговых инспекций, об этом сообщается на сайтах налоговых Управлений.

Так, в Псковской области с 1 января 2018 года функционируют вместо шести инспекций – пять.

Межрайонная инспекция № 4 по Псковской области присоединена к Межрайонной ИФНС России № 5 по Псковской области, которая будет осуществлять налоговое администрирование Островского, Печорского, Пыталовского, Палкинского, а также Опочецкого, Красногородского, Пушкиногорского, Новоржевского и Бежаницкого районов.

Налогоплательщикам, состоящим на учете в Межрайонной ИФНС России №4 по Псковской области, начиная с 01.01.2018, при формировании документов налоговой и бухгалтерской отчетности, расчетных документов, и иных документов следует указывать реквизиты соответствующей инспекции–правопреемника.

А в Тульской области с 30 декабря 2017 года к Межрайонной ИФНС России №9 (г. Новомосковск, г. Донской и Кимовский район Тульской области) присоединена Межрайонная ИФНС России №1 (г. Ефремов, Богородицкий, Воловский, Каменский, Куркинский, Узловский районы Тульской области).

Прием налогоплательщиков будет осуществляться по прежним адресам, однако с 09.01.2017 изменены реквизиты платежных документов.

Межрайонная ИФНС России №12 по Тульской области

в поле 61 «ИНН получателя»-7104014427;

в поле 103 «КПП получателя»-710501001;

в поле 16 «Получатель»-УФК по Тульской области (Межрайонная ИФНС России №12 по Тульской области).

Межрайонная ИФНС России №9 по Тульской области:

в поле 61 «ИНН получателя»-7116144445;

в поле 103 «КПП получателя»-711601001;

в поле 16 «Получатель»-УФК по Тульской области (Межрайонная ИФНС России №9 по Тульской области).

Кроме того,с 30 декабря 2017 года в Туле действует единая городская инспекция: Межрайонная ИФНС России №12. Прием налогоплательщиков будет осуществляться по 3 адресам: