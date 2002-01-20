Когда и какие отчеты сдавать в ПФР в 2018

Аноним

Путин же налоги всем простить обещал, как так?! он много чего обещал... Банкротство не решит проблемы граждан, уклоняющихся от уплаты налогов

Аноним

Насколько я поняла, по ИП спишут только те страховые взносы, которые были начислены в соответстви... Налоговая амнистия: что ожидали и что получили

Аноним

Альтернатива, Вы писали:Это бывает когда в отчете указываем дату не 01.01.2017 а например 31.12.2... Пошли проблемы со сдачей среднесписочной численности. Проверьте свою квитанцию

Аноним

Может быть и так :) Ждем-с, тогда, все равно больше ничего не остается :) Налоговая амнистия: что ожидали и что получили

Над.К Да почему пени откуда-то списалось, вам никто не скажет. Может они в программу первым делом списа... Налоговая амнистия: что ожидали и что получили

Аноним

Над.К, Вы писали:Да не могли успеть еще налоги списать. Ну сами голову-то включите. Закон не може... Налоговая амнистия: что ожидали и что получили

Над.К Да не могли успеть еще налоги списать. Ну сами голову-то включите. Закон не может исполниться сам... Налоговая амнистия: что ожидали и что получили

Аноним

оветую обходить эту контору стороной. Поставили бракованное оборудование, предложили ремонт и диа... Лайфхаки, как сэкономить при переходе на онлайн-кассы

Аноним

Аноним, Вы писали:То, что взносы у нас по сути давно налог, а не страхование, ни для кого не секр... Налоговики призывают к налоговой морали тех, кто работает неофициально

Аноним

А за какие года долг? На 01.01.2015 г. могут быть долги только по 2013 г. включительно. А 2... Налоговая амнистия: что ожидали и что получили

Аноним

Еще есть касса Мой склад и 1 С розница, 1С мобильная касса и т.д.У вас есть синхронизация с... Лайфхаки, как сэкономить при переходе на онлайн-кассы

Аноним

Аноним, Вы писали:Аноним, Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Пени то списали! Та... Налоговая амнистия: что ожидали и что получили

Аноним

в нашем регионе написано чётко. .что списывать будут только пени))) Это как это?? Закон же... Налоговая амнистия: что ожидали и что получили

Аноним

Хочешь помочь государству - умри... ПФР призывает не соглашаться на серую зарплату

Аноним

Аноним, Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Пени то списали! Такая же ерунда - пе... Налоговая амнистия: что ожидали и что получили

Аноним

Аноним, Вы писали:опрос: сужусь с налоговой по налогам 12,13 годы, решение по проверке выезднйо о... Налоговая амнистия: что ожидали и что получили

Аноним

Ярославская область то же самое! Пошли проблемы со сдачей среднесписочной численности. Проверьте свою квитанцию

Аноним

а где среднесписочная? Сроки сдачи отчетности за 4 квартал и год-2017

Аноним

4890 4945 5250 1199 - карта мошенников. Как можно найти мошенника по номеру карты?

Аноним

Ну отчего же, коллега... Толк есть... растет благосостояние Турова, собственно в этом и смысл его... 10 причин для начала проверок

Snegoorka Доброго времени суток! Уже второй год сдаем нулевую отчетность. Есть 2 сотрудника в неоплачиваемо... СЗВ-СТАЖ Сведения о страховом стаже застрахованных лиц

Аноним

А зарплату сотрудникам на ЕНВД тоже налоговая будет начислять ? Почему и когда ФНС убьет онлайн-сервисы по самостоятельному ведению учета

Аноним

Давно уже не обращаю на новости от Турова,ему ведь главное,чтобы на семинары его пришли,а толку о... 10 причин для начала проверок

Аноним

При сдаче на 01.01.17 тоже 2016 стоит - посмотрите за прошлый год При сдаче на 01.01.... Пошли проблемы со сдачей среднесписочной численности. Проверьте свою квитанцию

Аноним

Строят воздушные замки на песке из измышлизмов. Бояться ли бухгалтерам реформы бухучета? Три мифа про ФСБУ

Аноним

Я "старый" главбух со стажем от начала 90-х годов, но в последнее время начал еще активнее задумы... Бояться ли бухгалтерам реформы бухучета? Три мифа про ФСБУ

Аноним

Милое правительство ,что ВЫ делаете со своим народом, все кто родился в 60 годах 70 и.т.д какая м... Почему 55-летние женщины и 60-летние мужчины не смогли оформить пенсию в 2017

Аноним

Аноним, Вы писали:А у нас не приняли.. Написали , что по старой форме отправили.. и тоже 2016 год... Пошли проблемы со сдачей среднесписочной численности. Проверьте свою квитанцию

yante А что мешало ему с самого начала доплатить налог, и только потом стучать на ИП? Значит, ег... Сотрудник сообщил куда следует о серых зарплатах

Аноним

ха ха... Т.е. в ПФ был полный раздрай, подавать или не подавать данные по стажу у единственного д... ПФР начал сверять данные персучета с 2010 года