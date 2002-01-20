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Когда и какие отчеты сдавать в ПФР в 2018

В отделении ПФР по Алтайскому краю подготовили для страхователей календарь сдачи отчетности в 2018 году.

Ежемесячно необходимо сдавать форму СЗВ-М, ежеквартально - реестр по дополнительн6ым взносам (ДСВ-3), ежегодно - СЗВ-СТАЖ.

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