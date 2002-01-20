ПФР начал сверять данные персучета с 2010 года

Наш давний читатель Ян Терновский в группе «Красный уголок бухгалтера» на Фейсбуке поделился с коллегами письмом ПФР, в котором «пенсионщики» просят бухгалтеров проверить данные о стаже и начислениях в целях актуализации баз данных персучета.
У нас в городе многим ( говорят, около 2тыс штук ) ПФР разослал Письма, в которых предлагает "сверить данные по Сотрудникам из присланного списка ( список прилагается ), и подать ( срочно, до 11/01/2018г!!! ) уточненки или корректировки по формам СЗВ-6-1(2) за 2010-2012гг, по форме СЗВ-6-4 за 2013г, и по форме РСВ за 2014-2016г..."
Я высказал мнение, что "у ПФР, видимо, упала вся база", но одна их знакомых бухов ( а сегодня двое мне признались, что получили такие письма ) рассказала, что "ПФР требует уточнить либо стаж, если были поданы суммы без стажа, или суммы, если были поданы Нули при наличии стажа..."
Короче, у нас очередное веселье только начинается...
Надо будет им предложить вернуть свою зарплату за все эти годы..
- Ян Терновский
ха ха... Т.е. в ПФ был полный раздрай, подавать или не подавать данные по стажу у единственного директора без начислений ( в административном отпуске за свой счет) 50% говорило что не надо, а 50% надо. Я лично сдавала стаж , а половина знакомых бухгалтеров-нет (одну РСВ пустую). А теперь оказывается надо сдавать. О чем и речь... Стаж у директора независимо от начислений-есть.