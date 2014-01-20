Вместо амнистии: налоговики приступают к взысканию налоговых долгов граждан

Налоговики Башкирии на своем сайте объяснили гражданам, кому долги по налогам будут списаны, а кому придется раскошелиться и их уплатить.

Законом предусмотрено списание недоимки по транспортному налогу, налогу на имущество физических лиц, земельному налогу, образовавшейся у физических лиц по состоянию на 1 января 2015 года, а также задолженности по пеням, начисленным на указанную недоимку.

При этом уплаченные суммы налога возврату не подлежат, списанию подлежит только не взысканная задолженность.

Также следует иметь в виду, налоговыми органами ежегодно исчисляются имущественные налоги физическим лицам за предыдущий год. К примеру, за 2013 год налоги исчислены по сроку уплаты 05.11.2014, за 2014 год – по сроку уплаты 01.10.2015 и т.д.

Таким образом, к подлежащей списанию недоимке относятся только начисления до 2013 года включительно. На такую задолженность приходится менее 20% из имеющейся на текущую дату задолженности в размере 3 млрд 100 млн рублей.

Налоговые органы обращают внимание, начисления за 2014 - 2016 г.г. подлежат безусловной оплате.

В этой связи, все налогоплательщикам, не успевшим уплатить налоги по полученным налоговым уведомлениям в прошлом году, необходимо принять срочные меры по погашению задолженности.

В ближайшее время налоговые органы приступят к процедуре принудительного взыскания задолженности.