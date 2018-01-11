Скоро налоги можно будет платить авансом

Законопроект о «специальных авансовых взносах» будет рассмотрен депутатами уже в весеннюю сессию, следует из решения Совета Государственной Думы.

В законопроекте внесеенном Правительством РФ в декабре прошлого года, предлагается ввести «специальные авансовые взносы», что позволит физлицам досрочно оплачивать имущественные налоги. При наступлении срока уплаты данных налогов налоговики автоматически зачтут эти авансовые платежи в бюджеты различных уровней.

Также документ отменяет комиссию при уплате налогов через кассу местной администрации, почтовое отделение (в случае отсутствия банка) либо через многофункциональные центры. За нарушение срока перечисления в бюджет налогов по поручению налогоплательщика эти организации будут нести ответственность.

Кроме того, в законопроекте описан порядок направления налоговых документов тем владельцам недвижимости, кто не является пользователем личного кабинета налогоплательщика, не живет в РФ и не сообщил свой контактный адрес налоговым органам. В таких случаях, уведомления на уплату налогов будут направлять по месту нахождения налогооблагаемой недвижимости.