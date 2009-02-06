10 причин для начала проверок

Путин же налоги всем простить обещал, как так?! он много чего обещал...
Насколько я поняла, по ИП спишут только те страховые взносы, которые были начислены в соответстви...
Альтернатива, Вы писали:Это бывает когда в отчете указываем дату не 01.01.2017 а например 31.12.2...
Может быть и так :) Ждем-с, тогда, все равно больше ничего не остается :)
Да почему пени откуда-то списалось, вам никто не скажет. Может они в программу первым делом списа...
Над.К, Вы писали:Да не могли успеть еще налоги списать. Ну сами голову-то включите. Закон не може...
Да не могли успеть еще налоги списать. Ну сами голову-то включите. Закон не может исполниться сам...
оветую обходить эту контору стороной. Поставили бракованное оборудование, предложили ремонт и диа...
Аноним, Вы писали:То, что взносы у нас по сути давно налог, а не страхование, ни для кого не секр...
А за какие года долг? На 01.01.2015 г. могут быть долги только по 2013 г. включительно. А 2...
Еще есть касса Мой склад и 1 С розница, 1С мобильная касса и т.д.У вас есть синхронизация с...
Аноним, Вы писали:Аноним, Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Пени то списали! Та...
в нашем регионе написано чётко. .что списывать будут только пени))) Это как это?? Закон же...
Хочешь помочь государству - умри...
Аноним, Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Пени то списали! Такая же ерунда - пе...
Аноним, Вы писали:опрос: сужусь с налоговой по налогам 12,13 годы, решение по проверке выезднйо о...
Ярославская область то же самое!
4890 4945 5250 1199 - карта мошенников.
Ну отчего же, коллега... Толк есть... растет благосостояние Турова, собственно в этом и смысл его...
Доброго времени суток! Уже второй год сдаем нулевую отчетность. Есть 2 сотрудника в неоплачиваемо...
Белгород..тоже самое ..01.01.2018 ,2016
А зарплату сотрудникам на ЕНВД тоже налоговая будет начислять ?
Давно уже не обращаю на новости от Турова,ему ведь главное,чтобы на семинары его пришли,а толку о...
При сдаче на 01.01.17 тоже 2016 стоит - посмотрите за прошлый год При сдаче на 01.01....
Орловская область - тоже в списке))))
Строят воздушные замки на песке из измышлизмов.
Я "старый" главбух со стажем от начала 90-х годов, но в последнее время начал еще активнее задумы...
Милое правительство ,что ВЫ делаете со своим народом, все кто родился в 60 годах 70 и.т.д какая м...
Аноним, Вы писали:А у нас не приняли.. Написали , что по старой форме отправили.. и тоже 2016 год...
Аноним, страхового стажа у него нет.
А что мешало ему с самого начала доплатить налог, и только потом стучать на ИП? Значит, ег...
ха ха... Т.е. в ПФ был полный раздрай, подавать или не подавать данные по стажу у единственного д...
Аноним, Вы писали:Чисто отечественное "изобретение" эти кассы. В США и в Германии вообще нет фиск...
Ну отчего же, коллега... Толк есть... растет благосостояние Турова, собственно в этом и смысл его деятельности