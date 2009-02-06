Клерк.Ру
Новости для бухгалтера

10 причин для начала проверок

Что предшествует началу ревизий бизнеса?

Владимир Туров в своем посте рассказывает, почему проверка это страшно, но не смертельно и как защитить себя и компанию.

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Мнения
 
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2 мнения
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Аноним
, Москва
Давно уже не обращаю на новости от Турова,ему ведь главное,чтобы на семинары его пришли,а толку от этих семинаров ноль...
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Аноним
, Москва

Ну отчего же, коллега... Толк есть... растет благосостояние Турова, собственно в этом и смысл его деятельности

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