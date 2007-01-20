На что надо обратить внимание экспортерам при заполнении декларации по НДС

Аноним

Если можно, скиньте пожалуйста примерный текст вашего заявления Налоговая амнистия: что ожидали и что получили

Аноним

есть еще толк---напугавшись страшилок Турова(чаще всего необоснованых) люди все таки вносят... 10 причин для начала проверок

Аноним

Владимир - такая же ситуация! Пошли проблемы со сдачей среднесписочной численности. Проверьте свою квитанцию

Аноним

Всем доброе утро. И в Саратове точно так. Позвонила в ФНС, там сказали, что в шаблоне не меняет п... Пошли проблемы со сдачей среднесписочной численности. Проверьте свою квитанцию

Аноним

В прошлые годы было так же. смотрите документы за прошлые периоды Пошли проблемы со сдачей среднесписочной численности. Проверьте свою квитанцию

Аноним

Волжский Волгоградская область. Мы тоже в вашей компании :) Пошли проблемы со сдачей среднесписочной численности. Проверьте свою квитанцию

Аноним

ясно-понятно, ждем повышения платежей Минфин: коммунальные платежи – это налогооблагаемый доход ТСЖ

Аноним

В Оренбурге тоже самое. Чем это чревато? Пошли проблемы со сдачей среднесписочной численности. Проверьте свою квитанцию

Аноним

В Мордовии тоже самое, за 2016 год Пошли проблемы со сдачей среднесписочной численности. Проверьте свою квитанцию

Аноним

хмм.. ну в том что именнно он будет президентом дальше--я плохого ничего не вижу.. МРОТ досрочно повысят. Путин обещал

Аноним

г. Омск, по второму ООО сдавала вчера (11/01/2018) тоже самое в квитанции 1110018,0,2016. смотрел... Пошли проблемы со сдачей среднесписочной численности. Проверьте свою квитанцию

Аноним

г. Омск, отправляла 5 января 18, сейчас только увидела квитанцию - год,1110018,0,2016. у меня даж... Пошли проблемы со сдачей среднесписочной численности. Проверьте свою квитанцию

Аноним

Екатеринбург, только что получила извещение ))) дата в отчете 01.01.2018, в извещении за 2018!!! Пошли проблемы со сдачей среднесписочной численности. Проверьте свою квитанцию

Аноним

Я с1969 года, на днях посмотрел в госуслугах свой стаж с1987 по 2000 год его нет. Вот такое у нас... Почему 55-летние женщины и 60-летние мужчины не смогли оформить пенсию в 2017

Свечков Знакомая цифра: 9489р.:) В Хабаровском крае тоже 29 декабря успели "исправить косяк" и уста... В Псковской области утвердили минимальную зарплату на 2018 год

Аноним

Команда Гайдара Чубайса и их последователи в действии опять 90е 2,0 опять проект Чубайса в действ... Почему и когда ФНС убьет онлайн-сервисы по самостоятельному ведению учета

Аноним

Челябинск присоединяется!. Дозвонилась в ИФНС, с бешенством в голосе, сказали исправьте ручкой ил... Пошли проблемы со сдачей среднесписочной численности. Проверьте свою квитанцию

Аноним

yante, Вы писали: А что мешало ему с самого начала доплатить налог, и только потом стучать ... Сотрудник сообщил куда следует о серых зарплатах

Аноним

То есть все уже решено и Путин "победит"? или "хотите повышение МРОТ в мае - голосуйте за меня"? МРОТ досрочно повысят. Путин обещал

Аноним

"Письма счастья " пришли и мне , в этот же момент без проблем закрыла ИП, получила бу... Налоговая амнистия: что ожидали и что получили

Аноним

Ну давайте так, если исключили из ЕГРЮЛ то фактически привлечь они вас за долги не могут. Но в ФЗ... Работающую фирму исключили из ЕГРЮЛ

Аноним

И даже на далекой Колыме (Республика Саха Якутия) все как у всех )) стоит дата приемки 2016 год )) Пошли проблемы со сдачей среднесписочной численности. Проверьте свою квитанцию

Аноним

даже не знаю что здесь коментировать , а вот многим министрам пора бежать из России пока народ не... «Ночной бухгалтер». Минфин решил отжечь с НДФЛ ИПешников

Аноним

Забайкальский край,Чита-та же песня.. Только что позвонила в налоговую, сказали, не переживайте, ... Пошли проблемы со сдачей среднесписочной численности. Проверьте свою квитанцию

Аноним

Ведь есть закон о пенсиях для лиц рожденных до 1 января 1967 года! Его никто не отменял, объяснит... Почему 55-летние женщины и 60-летние мужчины не смогли оформить пенсию в 2017

Аноним

Так и не понял, надо всем сдавать, даже нулевкам, или только тем у кого образуются отходы (закон ... Отчет субъектов МСП по экологии-2017: когда и как сдавать, и что будет, если не отчитаться

Аноним

Нижний Новгород присоединяется - ответ о вводе 1110018, 0, , 2016 Пошли проблемы со сдачей среднесписочной численности. Проверьте свою квитанцию

Аноним

Мне сейчас сообщили, что нужно написать ходотайство о перерасчете штрафов и пени так как я сдала ... Налоговая амнистия: что ожидали и что получили

saigak При сдаче на 01.01.16 тоже стоит 2016 - посмотрите отчет за 2015 г. угу, точно!!! и м... Пошли проблемы со сдачей среднесписочной численности. Проверьте свою квитанцию