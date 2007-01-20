Клерк.Ру
Новости для бухгалтера

На что надо обратить внимание экспортерам при заполнении декларации по НДС

Управление ФНС по Смоленской области обращает внимание налогоплательщиков на необходимость соблюдения Порядка заполнения налоговой декларации по НДС, утвержденного приказом ФНС России от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@ (в редакции приказа ФНС России от 20.12.2016 № ММВ-7-3/696@). Внимание следует уделить указанию кодов операций.

Так, в отношении операций по экспорту сырьевых товаров, указанных в п.10 ст.165 Налогового кодекса Российской Федерации, следует отражать операции в налоговых декларациях по НДС по следующим кодам:

  • при реализации сырьевых товаров в страны дальнего зарубежья: 1011422, 1011423, 1011424,1011425, 1011426;
  • при реализации сырьевых товаров на территорию государств-членов ЕАЭС: 1011427, 1011428, 1011429, 1011430.
Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника


Мнения
 
Люди которым это нравится
Семинары по теме «НДС (Налог на добавленную стоимость)»
Бухгалтерские новости
 
Как заполнить декларацию по НДС при продаже медицинских изделий
 
Бухгалтерские новости
 
Проверка деклараций НДС может проходить в упрощенном порядке
 
Бухгалтерские новости
 
В целях применения вычетов по НДС электроэнергия относится к сырьевым товарам
 

Посетить семинар по теме «НДС (Налог на добавленную стоимость)»

Все семинары по теме НДС (Налог на добавленную стоимость)