На что надо обратить внимание экспортерам при заполнении декларации по НДС

Если можно, скиньте пожалуйста примерный текст вашего заявления
есть еще толк---напугавшись страшилок Турова(чаще всего необоснованых) люди все таки вносят...
Владимир - такая же ситуация!
Всем доброе утро. И в Саратове точно так. Позвонила в ФНС, там сказали, что в шаблоне не меняет п...
В прошлые годы было так же. смотрите документы за прошлые периоды
Волжский Волгоградская область. Мы тоже в вашей компании :)
[b]Аноним[/b], если исп.про-во возбуждено на основании решения налоговой, то да, решение налогово...
ясно-понятно, ждем повышения платежей
Какая прелесть! Не мытьем, так катаньем увеличили пенсионный возраст! "Слуги" народные, блин! Пой...
В Оренбурге тоже самое. Чем это чревато?
В Мордовии тоже самое, за 2016 год
хмм.. ну в том что именнно он будет президентом дальше--я плохого ничего не вижу..
г. Омск, по второму ООО сдавала вчера (11/01/2018) тоже самое в квитанции 1110018,0,2016. смотрел...
г. Омск, отправляла 5 января 18, сейчас только увидела квитанцию - год,1110018,0,2016. у меня даж...
Ахахахаааа!!!! Все идет по сценарию!!! И Путьin "обязан" победить!!!
Екатеринбург, только что получила извещение ))) дата в отчете 01.01.2018, в извещении за 2018!!!
Я с1969 года, на днях посмотрел в госуслугах свой стаж с1987 по 2000 год его нет. Вот такое у нас...
Знакомая цифра: 9489р.:) В Хабаровском крае тоже 29 декабря успели "исправить косяк" и уста...
Команда Гайдара Чубайса и их последователи в действии опять 90е 2,0 опять проект Чубайса в действ...
Челябинск присоединяется!. Дозвонилась в ИФНС, с бешенством в голосе, сказали исправьте ручкой ил...
yante, Вы писали: А что мешало ему с самого начала доплатить налог, и только потом стучать ...
То есть все уже решено и Путин "победит"? или "хотите повышение МРОТ в мае - голосуйте за меня"?
"Письма счастья " пришли и мне , в этот же момент без проблем закрыла ИП, получила бу...
Ну давайте так, если исключили из ЕГРЮЛ то фактически привлечь они вас за долги не могут. Но в ФЗ...
И даже на далекой Колыме (Республика Саха Якутия) все как у всех )) стоит дата приемки 2016 год ))
Скорее всего никто не ответит Пока не ответили. Пришлось позвонить. Жду ответного.
даже не знаю что здесь коментировать , а вот многим министрам пора бежать из России пока народ не...
Забайкальский край,Чита-та же песня.. Только что позвонила в налоговую, сказали, не переживайте, ...
Ведь есть закон о пенсиях для лиц рожденных до 1 января 1967 года! Его никто не отменял, объяснит...
Так и не понял, надо всем сдавать, даже нулевкам, или только тем у кого образуются отходы (закон ...
Нижний Новгород присоединяется - ответ о вводе 1110018, 0, , 2016
Мне сейчас сообщили, что нужно написать ходотайство о перерасчете штрафов и пени так как я сдала ...
Аноним, Вы писали:Сейчас звонил в ФССП,по поводу списания страх.взносов ИП-в ответ услышал,если е...
При сдаче на 01.01.16 тоже стоит 2016 - посмотрите отчет за 2015 г. угу, точно!!! и м...
Над.К, не важно сейчас чья вина. важно то, что насчитанные штрафы и пени не прислали в 2015 году,...