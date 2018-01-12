В Подмосковье будет своя налоговая амнистия

В Подмосковье действуют дополнительные основания для списания налоговой задолженности по региональным налогам, сообщило Управление ФНС по Московской области.

Закон Московской области «О дополнительных основаниях признания безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам по региональным налогам» был принят в ноябре 2017 года.

Согласно этому документу, задолженность по региональным налогам пеням и штрафам физических лиц будет признана в Подмосковье безнадежной к взысканию и списана, если ее принудительное взыскание оказалось невозможным в связи с истечением срока взыскания. Будет списана и задолженность по пеням, с даты образования которой прошло более 5 лет, если у физического лица нет недоимки по налогам.

Подлежит списанию образовавшаяся до 1 января 2005 года задолженность индивидуальных предпринимателей, не прошедших процедуру перерегистрации в 2004 году.

У находящихся в процедуре банкротства организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц безнадежными к взысканию также могут быть признаны не включенные в реестр требований кредиторов недоимка и задолженность по пеням и штрафам.