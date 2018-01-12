Как главбуху зарегистрироваться в электронном кабинете ФСС

Как известно, с июля 2017 года в России введены электронные листки нетрудоспособности.

Получить информацию о сформированных электронных листках нетрудоспособности работник и работодатель могут в Личных кабинетах, размещенных на сайте ФСС, доступ к которым обеспечивается при наличии логина и пароля к порталу госуслуг.

Негоже директору давать свой пароль от сайта госуслуг бухгалтеру, подумала читательница нашего форума и решила выяснить, каким образом получить доступ к электронному сервису непосредственно главбуху.

Свой вопрос она задала на сайте госуслуг и поделилась ответом с клерками.

Чтобы включить сотрудника в группу доступа, уполномоченное лицо организации должно выполнить следующие шаги: 1.Перейти во вкладку «Доступ к системам»; 2.Найти нужную группу и открыть ее (если в ней еще нет сотрудников, то нажать «Добавить участника в группу»). Чтобы найти нужную группу, необходимо выбрать организацию – владельца группы доступа, затем необходимую систему и группу, в которую нужно включить сотрудника. 3.В появившемся окне нажать «Добавить сотрудника» и ввести часть его фамилии, выбрать нужного сотрудника и нажать «Добавить» 4.Убедиться в том, что сотрудник отображается среди членов группы, и закрыть окно. 5.Сотрудник получает на адрес электронной почты приглашение в группу доступа (необходимо перейти по ссылке указанной в письме). Таким образом произойдет привязка учетной записи сотрудника к организации.

Кроме того, наша читательница поделилась с коллегами своими советами по этому вопросу. Возможно они пригодятся нашим читателям.