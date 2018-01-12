Как главбуху зарегистрироваться в электронном кабинете ФСС

Как известно, с июля 2017 года в России введены электронные листки нетрудоспособности.
Получить информацию о сформированных электронных листках нетрудоспособности работник и работодатель могут в Личных кабинетах, размещенных на сайте ФСС, доступ к которым обеспечивается при наличии логина и пароля к порталу госуслуг.
Негоже директору давать свой пароль от сайта госуслуг бухгалтеру, подумала читательница нашего форума и решила выяснить, каким образом получить доступ к электронному сервису непосредственно главбуху.
Свой вопрос она задала на сайте госуслуг и поделилась ответом с клерками.
Чтобы включить сотрудника в группу доступа, уполномоченное лицо организации должно выполнить следующие шаги:
1.Перейти во вкладку «Доступ к системам»;
2.Найти нужную группу и открыть ее (если в ней еще нет сотрудников, то нажать «Добавить участника в группу»). Чтобы найти нужную группу, необходимо выбрать организацию – владельца группы доступа, затем необходимую систему и группу, в которую нужно включить сотрудника.
3.В появившемся окне нажать «Добавить сотрудника» и ввести часть его фамилии, выбрать нужного сотрудника и нажать «Добавить»
4.Убедиться в том, что сотрудник отображается среди членов группы, и закрыть окно.
5.Сотрудник получает на адрес электронной почты приглашение в группу доступа (необходимо перейти по ссылке указанной в письме). Таким образом произойдет привязка учетной записи сотрудника к организации.
Кроме того, наша читательница поделилась с коллегами своими советами по этому вопросу. Возможно они пригодятся нашим читателям.
вначале директор все таки должен на сайте госуслуг создать от своего имени организацию, потом зайти на сайт госуслуг, выбрав вход от имени организации. Щелкнуть в правом верхнем углу на наименовании организации, выбрать "личный кабинет", затем "редактировать данные". Тогда будет в меню "доступ к системам". Но вначале надо выбрать меню "сотрудники" и там добавить сотрудника, указав его эл. почту. На почту придет приглашение со ссылкой. По ссылке бухгалтер перейдет на сайт госуслуг, и зайдет уже под своей учетной записью. так система идентифицирует бухгалтера и свяжет его с организацией.
Только после этого директору снова нужно будет зайти на сайт госуслуг от лица организации и в меню "доступ к системам" выбрать к каким системам он допустит бухгалтера (в данном случае выбираем ФСС - Личный кабинет) и выбрать фио бухгалтера, или сотрудника.
И вот после этого бухгалтер сможет по ссылке http://cabinets.fss.ru/ зайти в электронный кабинет ФСС.
При входе будет предоставлен выбор от кого осуществляется вход, от себя лично или от организации. выбираем организацию
- Солнышко