Бухгалтеры спорят, где быстрее найти ответ

Какой способ получения информации для работы для вас самый быстрый и эффективный?

У нас дискуссия, где лучше искать ответы:

— в «Красном уголке бухгалтера» в Фейсбуке;

— в нашем чате для бухгалтеров в Telegram;

— на форуме «Клерка».

Пока 50 на 50: кто-то считает, что Фейсбук — это очень удобно, кто-то за старый и проверенный клерковский форум.

А вам что удобнее?

Кстати, не надо снимать со счетов наш чат в Telegram. Там месяца за три уже почти 400 активных участников-бухгалтеров.