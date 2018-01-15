Налоговики считают членов правления ТСЖ учредителями и требуют от них 3-НДФЛ

В многоквартирном доме, где проживает читатель нашего форума, создано ТСЖ. Год назад в этом ТСЖ сменился состав правления, о чем и было сообщено в ИФНС.
Однако реакция налоговиков оказалась несколько странной. С бывших членов правления ТСЖ налоговая инспекция требует декларации 3-НДФЛ с отражением там дохода, полученного ими в качестве учредителей при отчуждении доли в уставном капитале ТСЖ.
Между тем ТСЖ в силу закона имеет нулевой уставный капитал.
В 2005 году было создано ТСЖ - некоммерческая организация с нулевым уставным фоном. В налоговую отнесли протокол общего собрания об избрании правления, а также устав, под которым были подписи всех членов правления. Все эти члены правления оказались вписанными в качестве учредителей.
Год назад в налоговую отнесли документы на внесение изменений - новую редакцию устава и протокол общего собрания с новым правлением.
Теперь вот пришло это требование.
Как быть?
- MAK_Krash
Ответным письмом в ИФНС наш читатель поделился с клерками в теме форума «Требование налоговой о предоставлении 3-НДФЛ при выходе из учредителей».
Бывший член правления ТСЖ пояснил налоговикам, что нулевой уставный капитал НКО однозначно определяет отсутствие каких-либо долей у учредителей, а при смене правления его бывшие члены не получают никаких доходов от отчуждения долей, которыми они никогда не владели.