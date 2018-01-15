ИФНС неправильно разнесла начисления на лицевой счет и обвиняет компанию в занижении налога

Читательница нашего форума получила из ИФНС требование, в котором сообщается, что декларация по налогу на прибыль за 9 месяцев 2017 заполнена неправильно, так как занижен налог.

Такой вывод налоговики аргументируют тем, что в их карточке по расчетам с бюджетом (КРСБ) начислена сумма налога меньше, чем отражено в строке 180 листа 02 декларации налогоплательщика.

Бухгалтер в недоумении, так как не может отвечать за то, что отражают сами налоговики в своей программе, к которой у налогоплательщика нет доступа.

Пришло требование следующего содержания:



"Инспекция Федеральной налоговой службы No ____ в соответствии со статьей 88 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) сообщает, что в ходе проведения камеральной налоговой проверки на основе Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций, (номер корректировки 0), представленной Вами за 9 месяцев, квартальный 2017 года, в которой выявлены ошибки и (или) противоречия между сведениями, содержащимися в документах, либо несоответствия сведений, представленных налогоплательщиком, сведениям, имеющимся у налогового органа, и полученным им в ходе налогового контроля

Выявлено неотражение и (или) неполное отражение в лицевой карточке начислений по представленным декларациям по налогу на прибыль за 9 месяцев 2017г., в т.ч. в результате неправильного заполнении налоговой декларации: Строка 2_180 Сумма исчисленного налога на прибыль: 164 982 руб.

Начислено В лицевой карточке 36 198 руб.

Расхождение -128 784 руб.

Таким образом выявлена занижение суммы налога подлежащей уплате в бюджет в размере - 128 784 руб.

В связи с вышеизложенным Вам необходимо в течение пяти рабочих дней с момента получения данного требования представить письменное пояснение причины данного расхождения в декларации по налогу на прибыль за 9 месяцев 2017 г. либо внести соответствующие исправления в налоговую декларацию: "Налоговая декларация по налогу на прибыль" за 9 месяцев 2017 г."



Кто-нибудь получал подобные требования? Как ответили?

Я так понимаю, у них в лицевой карточке села меньшая, чем в декларации, сумма, и на этом основании налоговик сделал вывод, что в декларации занижение. Но это же бред... - Аноним

Обсуждение происходит в теме форума «Требование из налоговой».