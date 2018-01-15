Как распределяются страховые взносы: разъяснения ПФР

В 2018 году, как и в предыдущем, все страховые взносы, уплаченные работодателем в рамках ОПС, будут идти на формирование страховой пенсии.

В декабре 2017 года был подписан Закон о перечислении всего индивидуального тарифа страховых взносов только на страховую пенсию до 2020 года. Напомним, что такое правило действует уже пятый год, начиная с 2014-го.

Так называемая «заморозка» пенсионных накоплений (речь идет о прекращении перечисления работодателями страховых взносов на накопительную пенсию), во-первых, не уменьшает пенсионные права граждан, во-вторых, никоим образом не влияет ни на право, ни на возможность граждан получать свои пенсионные накопления.

Те страховые взносы (индивидуальный тариф, составляющий 16% из 22-х, оставшиеся 6% «идут» на фиксированную выплату – аналог базовой части пенсии), которые работодатели уплачивают от общего фонда оплаты труда в счет будущих пенсий своих работников, в соответствии с принимаемым законом будут все направляться, как и сегодня, на формирование страховой пенсии.

Взамен формирования пенсионных накоплений гражданам начисляется большее количество пенсионных коэффициентов, стоимость которых ежегодно индексируется.

Таким образом, застрахованные лица не теряют в размере отчислений на будущую пенсию: они просто идут в другую «копилку».

Так формируется будущая страховая пенсия нынешних работников. При этом страховые взносы, поступившие от работодателей, идут на выплату пенсий «действующим» пенсионерам.

Также стоит обратить внимание, что ограничение в перечислении страховых взносов только на страховую пенсию действует в отношении поступления новых взносов на накопительную пенсию от работодателя в рамках ОПС. Все сформированные ранее пенсионные накопления сохранены и продолжают «работать»: они могут инвестироваться с целью получения дохода и управляются сегодня ГУК («Внешэкономбанк»), частной УК или НПФ в зависимости от выбора гражданина.

Выплата средств пенсионных накоплений, если они были сформированы, производится, когда гражданин уже является пенсионером или имеет право на назначение страховой пенсии. Она может быть произведена в виде единовременной выплаты, срочной пенсионной выплаты и накопительной пенсии, которая выплачивается пожизненно.

Такие разъяснения дает ОПФР по Новосибирской области на своем сайте.