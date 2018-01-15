Клерк.Ру
Новости для бухгалтера

Как распределяются страховые взносы: разъяснения ПФР

В 2018 году, как и в предыдущем, все страховые взносы, уплаченные работодателем в рамках ОПС, будут идти на формирование страховой пенсии.

В декабре 2017 года был подписан Закон о перечислении всего индивидуального тарифа страховых взносов только на страховую пенсию до 2020 года. Напомним, что такое правило действует  уже пятый год, начиная с 2014-го.

Так называемая «заморозка» пенсионных накоплений (речь идет о прекращении перечисления работодателями страховых взносов на накопительную пенсию),  во-первых, не уменьшает пенсионные права граждан, во-вторых, никоим образом не влияет ни на право, ни на возможность граждан получать свои пенсионные накопления.

Те страховые взносы (индивидуальный тариф, составляющий 16% из 22-х, оставшиеся 6% «идут» на фиксированную выплату – аналог базовой части пенсии), которые работодатели уплачивают от общего фонда оплаты труда в счет будущих пенсий своих работников, в соответствии с принимаемым законом будут все направляться, как и сегодня, на формирование страховой пенсии.

Взамен формирования пенсионных накоплений гражданам начисляется большее количество пенсионных коэффициентов, стоимость которых ежегодно индексируется.

Таким образом, застрахованные лица не теряют в размере отчислений на будущую пенсию: они просто идут в другую «копилку».

Так формируется будущая страховая пенсия нынешних работников. При этом страховые взносы, поступившие от работодателей, идут на выплату пенсий «действующим» пенсионерам.

Также стоит обратить внимание, что ограничение в перечислении страховых взносов только на страховую пенсию действует в отношении поступления новых взносов на накопительную пенсию от работодателя в рамках ОПС. Все сформированные ранее пенсионные накопления сохранены и продолжают «работать»: они могут инвестироваться с целью получения дохода и управляются сегодня ГУК («Внешэкономбанк»), частной УК или НПФ в зависимости от выбора гражданина.

Выплата средств пенсионных накоплений, если они были сформированы, производится, когда гражданин уже является пенсионером или имеет право на назначение страховой пенсии. Она может быть произведена в виде единовременной выплаты, срочной пенсионной выплаты  и накопительной пенсии, которая выплачивается пожизненно.  

Такие разъяснения дает ОПФР по Новосибирской области на своем сайте.

Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника


Мнения
 
Люди которым это нравится
Семинары по теме «Страховые взносы»
Бухгалтерские новости
 
Когда турагентство на УСН может применять пониженные тарифы взносов
 
Новости директору
 
Как в 2018 можно и как нельзя подать заявление о переходе из ПФР в НПФ
 
Директору
 
Накопительная пенсия: кому, когда и сколько. И что изменили депутаты на 2018 год
 
Новости директору
 
Накопительная пенсия будет меньше
 

Посетить семинар по теме «Страховые взносы»

Все семинары по теме Страховые взносы