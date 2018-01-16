Как пенсионеру не платить земельный налог с шести соток

Налоговики Ставрополья напомнили пенсионерам о том, что они могут уменьшить земельный налог на новый налоговый вычет.

28.12.2017 Президентом России подписан федеральный закон № 436-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Э тим законом, начиная с 2017 г., вводится налоговый вычет, уменьшающий земельный налог на величину кадастровой стоимости 600 кв.м площади земельного участка. Так, если площадь участка составляет не более 6 соток – налог взыматься не будет, а если площадь участка превышает 6 соток – налог будет рассчитан за оставшуюся площадь.

Вычет применяется для категорий лиц, указанных в п. 5 ст. 391 Налогового кодекса Российской Федерации, далее – НК РФ (Герои Советского Союза, Российской Федерации, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий и т.д.), а также для всех пенсионеров.

Вычет применятся по одному земельному участку по выбору «льготника» независимо от категории земель, вида разрешенного использования и местоположения земельного участка в пределах территории страны.

Для использования вычета за 2017 год можно будет обратиться в любой налоговый орган до 1 июля 2018 г. с уведомлением о выбранном участке, по которому будет применен вычет. Если такое уведомление не поступит от налогоплательщика, то вычет будет автоматически применен в отношении одного земельного участка с максимальной исчисленной суммой налога.