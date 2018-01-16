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Главбуху нельзя болеть

Болезнь и даже смерть единственного бухгалтера компании – не повод просрочить сдачу отчетов. Эту тему обсуждают читатели нашего форума.

Инициатором обсуждения стала бухгалтер, которая накануне отчетной кампании приболела и задумалась о судьбе отчетов.

Так получилось, что сразу после НГ загремела в больницу с вероятности операции. Сейчас все обошлось пока, но хочу узнать на будущее. Что делать с отчетами, штрафами и тп. Здесь то пока упрощенка, но тем не менее, ФСС до 25 января. Его не страшно, а если бы НДС был?
Есть ли какие то плюшки при отсутствии по очень уважительным причинам - нахождение в стационаре главбуха (в штате), единственный.

- Ташик777

Участники обсуждения иронично констатируют: главбух – это сотрудник, не имеющий возможности сходить в полноценный отпуск, побыть на больничном.

Присоединиться к дискуссии можно в теме форума «Больничный у единственного бухгалтера».

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Мнения
 
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5 мнений
Eifriger Klerk
Glawbuch
, Москва
Я знаю только две профессии, при которых болезнь и смерть не причина отлынивать от своих обязанностей. Это Президент с его ядерным чемоданчиком и бухгалтер с отчетностью в ИФНС и фонды. ))) Больше не знаю. А вы знаете????
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Аноним
Патологоанатом в районной больнице,они в единственном экземпляре,на большее у больниц нет денег.
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Аноним
, Москва

В настоящие времена, главбухи - лузеры.

Пашите больше, неудачники.

Вас даже орден сутулого пожмотничают наградить. 

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