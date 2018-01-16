Главбуху нельзя болеть

Болезнь и даже смерть единственного бухгалтера компании – не повод просрочить сдачу отчетов. Эту тему обсуждают читатели нашего форума.

Инициатором обсуждения стала бухгалтер, которая накануне отчетной кампании приболела и задумалась о судьбе отчетов.

Так получилось, что сразу после НГ загремела в больницу с вероятности операции. Сейчас все обошлось пока, но хочу узнать на будущее. Что делать с отчетами, штрафами и тп. Здесь то пока упрощенка, но тем не менее, ФСС до 25 января. Его не страшно, а если бы НДС был?

Есть ли какие то плюшки при отсутствии по очень уважительным причинам - нахождение в стационаре главбуха (в штате), единственный.

- Ташик777