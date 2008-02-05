Бред от Минстроя: мука, масло и яйца - стройматериалы. Отчитывайтесь по ним

До 25 января производителям и импортерам строительных ресурсов необходимо сдать отчет за 4 квартал 2017 в ФГИС ЦС.

Недавно список юрлиц, которые обязаны отчитываться в эту систему, был обновлен.

Классификатор строительных ресурсов в его новой версии утвержден Приказом Минстроя России от 29.09.2017 № 1400/пр.

Читатели нашего сайта в комментариях к материалам, посвященным этой теме, отмечают, что некоторые материалы, внесенные в классификатор, по-меньшей мере вызывают недоумение, так как мало ассоциируются со строительством.

Так, например, в КСР с кодом ресурса 01.7.10.12 включены продукты.

В их число, в частности, входят:

код наименование 10.84.30.01.7.10.12-0061 масло подсолнечное 10.84.30.01.7.10.12-0062 масло сливочное 10.84.30.01.7.10.12-0071 мед натуральный 10.84.30.01.7.10.12-0091 мука картофельная 10.84.30.01.7.10.12-0092 мука пшеничная 10.84.30.01.7.10.12-0101 сало свиное (нутряное) 10.84.30.01.7.10.12-0171 яйцо куриное

Добавим, что Порядок ведения КСР предусматривает возможность вносить в Минстрой предложения по исключению ресурса из классификатора.

Для этого необходимо представить следующие документы: