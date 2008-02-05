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Бред от Минстроя: мука, масло и яйца - стройматериалы. Отчитывайтесь по ним

До 25 января производителям и импортерам строительных ресурсов  необходимо сдать отчет за 4 квартал 2017 в ФГИС ЦС.

Еще один отчет? Узнайте, кому и куда еще надо отчитаться

Недавно список юрлиц, которые обязаны отчитываться в эту систему, был обновлен.

Проверьте, нет ли в этом списке вашей компании

Классификатор строительных ресурсов в его новой версии утвержден Приказом Минстроя России от 29.09.2017 № 1400/пр.

Читатели нашего сайта в комментариях к материалам, посвященным этой теме, отмечают, что некоторые материалы, внесенные в классификатор, по-меньшей мере вызывают недоумение, так как мало ассоциируются со строительством.

Так, например, в КСР с кодом ресурса 01.7.10.12 включены продукты.

В их число, в частности, входят:

код

наименование

10.84.30.01.7.10.12-0061

масло подсолнечное

10.84.30.01.7.10.12-0062

масло сливочное

10.84.30.01.7.10.12-0071

мед натуральный

10.84.30.01.7.10.12-0091

мука картофельная

10.84.30.01.7.10.12-0092

мука пшеничная

10.84.30.01.7.10.12-0101

сало свиное (нутряное)

10.84.30.01.7.10.12-0171

яйцо куриное

Добавим, что Порядок ведения КСР предусматривает возможность вносить в Минстрой предложения по исключению ресурса из классификатора.

Для этого необходимо представить следующие документы:

  •  заявление в произвольной форме о рассмотрении Заявки с указанием адреса электронной почты и контактного телефона;
  • заявка, заполненная по специальной форме;
  • обосновывающие материалы: пояснительная записка, содержащая наименование и адрес производителя, краткое описание ресурса и области его применения, а также обоснование необходимости удаления ресурса.
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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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