Бред от Минстроя: мука, масло и яйца - стройматериалы. Отчитывайтесь по ним

До 25 января производителям и импортерам строительных ресурсов необходимо сдать отчет за 4 квартал 2017 в ФГИС ЦС.
Недавно список юрлиц, которые обязаны отчитываться в эту систему, был обновлен.
Классификатор строительных ресурсов в его новой версии утвержден Приказом Минстроя России от 29.09.2017 № 1400/пр.
Читатели нашего сайта в комментариях к материалам, посвященным этой теме, отмечают, что некоторые материалы, внесенные в классификатор, по-меньшей мере вызывают недоумение, так как мало ассоциируются со строительством.
Так, например, в КСР с кодом ресурса 01.7.10.12 включены продукты.
В их число, в частности, входят:
код
наименование
10.84.30.01.7.10.12-0061
масло подсолнечное
10.84.30.01.7.10.12-0062
масло сливочное
10.84.30.01.7.10.12-0071
мед натуральный
10.84.30.01.7.10.12-0091
мука картофельная
10.84.30.01.7.10.12-0092
мука пшеничная
10.84.30.01.7.10.12-0101
сало свиное (нутряное)
10.84.30.01.7.10.12-0171
яйцо куриное
Добавим, что Порядок ведения КСР предусматривает возможность вносить в Минстрой предложения по исключению ресурса из классификатора.
Для этого необходимо представить следующие документы:
- заявление в произвольной форме о рассмотрении Заявки с указанием адреса электронной почты и контактного телефона;
- заявка, заполненная по специальной форме;
- обосновывающие материалы: пояснительная записка, содержащая наименование и адрес производителя, краткое описание ресурса и области его применения, а также обоснование необходимости удаления ресурса.