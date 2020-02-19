Как супруги могут изменять распределение имущественного вычета по процентам

При получении имущественного налогового вычета в сумме фактически произведенных расходов по уплате процентов в соответствии с договором займа (кредита), супруги могут в разные налоговые периоды изменять распределения вновь понесенных расходов.

Что объяснили налоговики, читайте в блоге компании НДФЛка.

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