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Как супруги могут изменять распределение имущественного вычета по процентам

При получении имущественного налогового вычета в сумме фактически произведенных расходов по уплате процентов в соответствии с договором займа (кредита), супруги могут в разные налоговые периоды изменять распределения вновь понесенных расходов. 

Что объяснили налоговики, читайте в блоге компании НДФЛка.

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