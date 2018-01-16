Клерк.Ру
Новости для бухгалтера

С 2018 года используйте новую книгу доходов и расходов по упрощенке

С 1 января 2018 года вступили в силу поправки в Приказ Минфина России от 22.10.2012 N 135н, утвердивший форму книги доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения.

В измененной форме появился новый раздел V «Сумма торгового сбора, уменьшающая сумму налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (авансовых платежей по налогу), исчисленного по объекту налогообложения от вида предпринимательской деятельности, в отношении которого установлен торговый сбор, за отчетный (налоговый) период». Заполняют его только налогоплательщики, уплачивающие торговый сбор и уменьшающие на него налог.

На самом деле приказ от 07.12.2016 N 227н с изменениями был опубликован еще в конце 2016 года, однако вступить в силу в 2017 году он не мог в силу закона. Таким образом, в прошлом году применялась старая форма книги. Однако те налогоплательщики, которым был нужен новый раздел книги для учета торгового сбора, уменьшающего налог по УСН с объектом «доходы», могли применять и новую форму.

Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника


Мнения
 
Люди которым это нравится
Семинары по теме «УСН (Упрощенная система налогообложения)»
Бухгалтеру
 
УСН «доходы минус расходы»: как заполнить декларацию за 2017 год
 
Юридические новости
 
Верховный суд отклонил апелляцию Минфина по делу о книге доходов и расходов ИП на ОСНО
 
Юридические новости
 
Верховный суд: ИП на ОСНО могут учесть в затратах купленный товар не дожидаясь его реализации
 

Посетить семинар по теме «УСН (Упрощенная система налогообложения)»

Все семинары по теме УСН (Упрощенная система налогообложения)