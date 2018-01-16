С 2018 года используйте новую книгу доходов и расходов по упрощенке

С 1 января 2018 года вступили в силу поправки в Приказ Минфина России от 22.10.2012 N 135н, утвердивший форму книги доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения.

В измененной форме появился новый раздел V «Сумма торгового сбора, уменьшающая сумму налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (авансовых платежей по налогу), исчисленного по объекту налогообложения от вида предпринимательской деятельности, в отношении которого установлен торговый сбор, за отчетный (налоговый) период». Заполняют его только налогоплательщики, уплачивающие торговый сбор и уменьшающие на него налог.

На самом деле приказ от 07.12.2016 N 227н с изменениями был опубликован еще в конце 2016 года, однако вступить в силу в 2017 году он не мог в силу закона. Таким образом, в прошлом году применялась старая форма книги. Однако те налогоплательщики, которым был нужен новый раздел книги для учета торгового сбора, уменьшающего налог по УСН с объектом «доходы», могли применять и новую форму.