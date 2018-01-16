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Что изменилось в акцизах

С 1 января 2018 года изменился порядок налогообложения акцизами средних дистиллятов, напоминает Федеральная налоговая служба.

Введен новый вид свидетельств – свидетельство о регистрации лица, совершающего операции по переработке средних дистиллятов.

Также введены новые виды подакцизных операций для лиц, имеющих указанные свидетельства – приобретение в собственность и оприходование средних дистиллятов.

При переработке полученных средних дистиллятов на соответствующих производственных мощностях налогоплательщик вправе применить налоговый вычет суммы акциза с коэффициентом, равным 2. В иных случаях использования средних дистиллятов вычет применяется с коэффициентом 1.

Изменения внесены Федеральным законом от 27.11.2017 № 335-ФЗ.

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