Что изменилось в акцизах

С 1 января 2018 года изменился порядок налогообложения акцизами средних дистиллятов, напоминает Федеральная налоговая служба.
Введен новый вид свидетельств – свидетельство о регистрации лица, совершающего операции по переработке средних дистиллятов.
Также введены новые виды подакцизных операций для лиц, имеющих указанные свидетельства – приобретение в собственность и оприходование средних дистиллятов.
При переработке полученных средних дистиллятов на соответствующих производственных мощностях налогоплательщик вправе применить налоговый вычет суммы акциза с коэффициентом, равным 2. В иных случаях использования средних дистиллятов вычет применяется с коэффициентом 1.
Изменения внесены Федеральным законом от 27.11.2017 № 335-ФЗ.