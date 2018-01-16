Что изменилось в акцизах

sv777 Над.К, Вы писали:sv777, да пусть смеются. Предъявить претензии-то они вам не смогут. Пусть хоть н... Росстат обязали уведомлять малый бизнес о формах сдаваемой отчетности

Аноним

Открыл ип очень давно недавно закрыл, но че чего не платил, подскажите с меня долги спишут? Спасибо Кому спишут долги по налогам

Над.К sv777, да пусть смеются. Предъявить претензии-то они вам не смогут. Пусть хоть на заборе этот спи... Росстат обязали уведомлять малый бизнес о формах сдаваемой отчетности

Аноним

Спасибо за статью. Все по полочкам и понятно Как сделать реформацию баланса

Аноним

:-))) Главбуху нельзя болеть

Аноним

В настоящие времена, главбухи - лузеры.Пашите больше, неудачники.Вас даже орден сутулого пожмотни... Главбуху нельзя болеть

sv777 Аноним, Вы писали:Подскажите. Постановление вступило в силу 5 января 2018 г. По отчетности за 201... Росстат обязали уведомлять малый бизнес о формах сдаваемой отчетности

Аноним

"Период проведения проверки может составить три года, предшествующих году вынесения решения" - ре... Инструкция по прохождению налоговой проверки в 2018 году

Аноним

ОКТМО в 2018 году изменилось, в декларации за 4 кв. 2017г. ОКТМО ЗА КАКОЙ ГОД СТАВИТЬ? Декларация по ЕНВД за 4 квартал 2017 года: подробный гид и образец заполнения

Аноним

Подскажите. Постановление вступило в силу 5 января 2018 г. По отчетности за 2017 год, статистика ... Росстат обязали уведомлять малый бизнес о формах сдаваемой отчетности

Аноним

В наложку отчитываемся поименно, почему два ведомства не могут разнести стаж, наверно балдеют цел... Когда ПФР разнесет на лицевые счета россиян данные о стаже за 2017

Аноним

Скоро дерьмо будут маркировать. Сегодня начался эксперимент по маркировке табачной продукции

Аноним

ЭТО ОЧЕРЕДНОЙ ПЛЕВОК В СТОРОНУ ПЕНСИОНЕРОВ.СПАСИБО. Перерасчет пенсии за детей: кому, когда и сколько

Аноним

Не совсем поняла, надо-ли заполнить суммы начисленных и уплаченных страховых взносов в целом по о... Новые формы персонифицированного учета: СЗВ-СТАЖ, ОДВ-1, СЗВ-КОРР и СЗВ-ИСХ

Аноним

Здравствуйте!Прошу помощи в проверке правильности оформления сф полученного от Поставщика-Принцип... Счета-фактуры при посреднических операциях: четыре ситуации

Аноним

В письме не сказано, что надо пробивать чек на поступление средств платежным поручением. Так же к... ФНС РФ: Письмо № ЕД-3-20/4592@ от 06.07.2017

Аноним

смех да и только! каким образом составят такую зарплату??? В Свердловской области к 2018 году зарплата учителей будет повышена до 47 700 рублей

Над.К Аноним, срок истекает 22 января, потому что 20 выходной. 22 января и указаны ССЧ Календарь налогоплательщика на 2018 год

Аноним

Однозначно. Форум Клерка!!! Бухгалтеры спорят, где быстрее найти ответ

Аноним

Не вижу в календаре информацию о том, что надо сдать сведения о среднесписочной численности до 20... Календарь налогоплательщика на 2018 год

Аноним

завышение налога в декларации!!! сделайте лучше как они предлагают ;)))))))))))))))))) Нало... ИФНС неправильно разнесла начисления на лицевой счет и обвиняет компанию в занижении налога

Аноним

Есть карта мошенника 4276 1340 0468 7790 Сбер. Пишет в vk и предлагает по предоплате я... Как можно найти мошенника по номеру карты?

Yulca А карточками, вопреки всем обещаниям, пользоваться оказалось не очень удобно, банкоматы крупных б... Выбор главбуха: Модульбанк или не Модульбанк

Аноним

новое это хорошо забытое старое, а старое мы еще не забыли... плохая идея, впрочем как обычно ПФР, ФОМС и ФСС могут объединить

Yulca Аноним, Вы писали:А может вы не поняли, и 1500 рулей - это предавторизованная сумма платежа карто... Выбор главбуха: Модульбанк или не Модульбанк

Аноним

Добрый день! Если я заявление Р26001 заполняю на компьютере, нотариус номер своего инн тоже долже... Р26001 Заявление о государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в связи с принятием им решения о прекращении данной деятельности

Аноним

А моей маме при 33 годах стажа и за двоих детей добавили 887 руб, ей приятно, в 85 лет деньги осо... Перерасчет пенсии за детей: кому, когда и сколько

Аноним

Ходим по кругу! ПФР, ФОМС и ФСС могут объединить