Через четыре месяца ответственность за валютные нарушения ужесточат

С 14.05.2018 вступает в силу Федеральный закон от 14.11.2017 № 325-ФЗ «О внесении изменений в статьи 19 и 23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».

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