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Новости для бухгалтера

Через четыре месяца ответственность за валютные нарушения ужесточат

С 14.05.2018 вступает в силу Федеральный закон от 14.11.2017 № 325-ФЗ «О внесении изменений в статьи 19 и 23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». 

Подробно рассказывает в своем блоге ИПБ России.

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"...Задача состоит не только в том, чтобы заместить импорт отечественными товарами, но и в том, чтобы увеличить экспортный потенциал российских предприятий" В.В. Путин

РИА Новости https://ria.ru/economy/20170426/1493158287.html

Приятно видеть, что слова Президента Великой Страны не пустой звук, и меры по увеличению экспортного потенциала российских предприятий так и сыпятся стремительным домкратом. Так победите.

Для ваты в танке: экспорт это, в первую очередь, валютные операции.

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