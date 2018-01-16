Через четыре месяца ответственность за валютные нарушения ужесточат

Над.К, Вы писали:sv777, да пусть смеются. Предъявить претензии-то они вам не смогут. Пусть хоть н...
Открыл ип очень давно недавно закрыл, но че чего не платил, подскажите с меня долги спишут? Спасибо
MissCherie, Вы писали:Для бюджетников хорошо, конечно.А у бизнеса проведенные 1/2 ставки снизятся...
sv777, да пусть смеются. Предъявить претензии-то они вам не смогут. Пусть хоть на заборе этот спи...
Спасибо за статью. Все по полочкам и понятно
В настоящие времена, главбухи - лузеры.Пашите больше, неудачники.Вас даже орден сутулого пожмотни...
Аноним, Вы писали:Подскажите. Постановление вступило в силу 5 января 2018 г. По отчетности за 201...
Новый. Платить-то вы уже по новому будете
"Период проведения проверки может составить три года, предшествующих году вынесения решения" - ре...
ОКТМО в 2018 году изменилось, в декларации за 4 кв. 2017г. ОКТМО ЗА КАКОЙ ГОД СТАВИТЬ?
Подскажите. Постановление вступило в силу 5 января 2018 г. По отчетности за 2017 год, статистика ...
В наложку отчитываемся поименно, почему два ведомства не могут разнести стаж, наверно балдеют цел...
Скоро дерьмо будут маркировать.
ЭТО ОЧЕРЕДНОЙ ПЛЕВОК В СТОРОНУ ПЕНСИОНЕРОВ.СПАСИБО.
Не совсем поняла, надо-ли заполнить суммы начисленных и уплаченных страховых взносов в целом по о...
Здравствуйте!Прошу помощи в проверке правильности оформления сф полученного от Поставщика-Принцип...
В письме не сказано, что надо пробивать чек на поступление средств платежным поручением. Так же к...
смех да и только! каким образом составят такую зарплату???
Аноним, срок истекает 22 января, потому что 20 выходной. 22 января и указаны ССЧ
Однозначно. Форум Клерка!!!
Не вижу в календаре информацию о том, что надо сдать сведения о среднесписочной численности до 20...
завышение налога в декларации!!! сделайте лучше как они предлагают ;)))))))))))))))))) Нало...
Оттого они и стоят по сей день. Остальные ингредиенты тоже могут использоваться, в т.ч. при реста...
Все церкви раньше строили на яйцах
Есть карта мошенника 4276 1340 0468 7790 Сбер. Пишет в vk и предлагает по предоплате я...
А карточками, вопреки всем обещаниям, пользоваться оказалось не очень удобно, банкоматы крупных б...
новое это хорошо забытое старое, а старое мы еще не забыли... плохая идея, впрочем как обычно
Аноним, Вы писали:А может вы не поняли, и 1500 рулей - это предавторизованная сумма платежа карто...
Как же он на компьютере напишет? От руки будет заполнять или штампы поставит. Он знает что делать
Добрый день! Если я заявление Р26001 заполняю на компьютере, нотариус номер своего инн тоже долже...
А моей маме при 33 годах стажа и за двоих детей добавили 887 руб, ей приятно, в 85 лет деньги осо...
Особенно понравился прогноз смерти Кима. У Блумберга экстрасенсы консультанты?
"...Задача состоит не только в том, чтобы заместить импорт отечественными товарами, но и в том, чтобы увеличить экспортный потенциал российских предприятий" В.В. Путин
РИА Новости https://ria.ru/economy/20170426/1493158287.html
Приятно видеть, что слова Президента Великой Страны не пустой звук, и меры по увеличению экспортного потенциала российских предприятий так и сыпятся стремительным домкратом. Так победите.
Для ваты в танке: экспорт это, в первую очередь, валютные операции.