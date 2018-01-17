Клерк.Ру
Новости для бухгалтера

Минфин РФ разработал законопроект об отмене репатриации экспортной выручки

Минфин РФ предложил распространить идею либерализации валютного законодательства в части отмены обязательной репатриации рублевой выручки экспортеров на их выручку в валюте.

Инициатива сейчас обсуждается с ведомствами и ЦБ, к консенсусу стороны пока не пришли, пишет «Интерфакс».

«Мы сначала решили с репатриацией рублёвой (выручки экспортеров — ИФ), а потом подумали — почему только с рублёвой, будем со всей репатриацией разбираться. Сейчас разработан законопроект, который предполагает полную отмену всех репатриаций экспортной выручки, и валютной тоже. Он в самой начальной стадии согласования, но, тем не менее, мы его разработали и пытаемся продвигать», — сказал замглавы ведомства Алексей Моисеев журналистам в кулуарах Гайдаровского форума.

«У нас есть три принципиально важных ограничения, которые сохранились: репатриация выручки для экспортеров, обязанность возврата аванса по импорту, ограничения по режиму счетов для граждан — для тех, которые живут заграницей больше 183 дней, по факту уже нет, а для тех, кто здесь, эти ограничения сохраняются — предполагается и отмена этих оставшихся ограничений», — сказал замминистра.

«Законопроект написан в Минфине, сейчас обсуждаем с ФНС, ФТС, ЦБ и Минэкономразвития. Минэк поддерживает, ФНС, ФТС — осторожно, а ЦБ — совсем осторожно», — добавил он.

Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника


Мнения
 
Люди которым это нравится
Семинары по теме «Валютные операции»
Бухгалтерские новости
 
Через четыре месяца ответственность за валютные нарушения ужесточат
 
Новости директору
 
Валютный контроль для проживающих за рубежом граждан упрощен
 
Бухгалтеру
 
Паспорт сделки умрет. Но банки не перестанут следить за клиентами
 

Посетить семинар по теме «Валютные операции»

Все семинары по теме Валютные операции