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Кому дадут отсрочку на уплату доначисленных налогов

У юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые не могут из-за финансовых проблем рассчитаться по доначислениям сразу, теперь есть возможность гасить долг перед государством частями.  правление ФНС Владимирской области напоминает, что соответствующие поправки были внесены в статьи 61 и 64 Налогового кодекса РФ Федеральным законом №323-ФЗ, который вступил в силу 14.11.2017 года.

Рассрочку предоставят, если:

  • есть финансовые проблемы, из-за которых налогоплательщик не может рассчитаться по суммам, доначисленных налоговой проверкой, до истечения срока исполнения требования об уплате. При этом есть возможность погасить задолженность в течение времени, на которое предоставляется рассрочка;
  • доначисления составляют от 30 до 70% выручки от реализации за год, предшествующий году, когда вступило в силу решение по итогам проверки; со дня создания организации (регистрации в качестве индивидуального предпринимателя) до дня подачи заявления о рассрочке прошло не менее одного года;
  • в отношении организации (индивидуального предпринимателя) не возбуждено дело о банкротстве;
  • юридическое лицо не реорганизуется и не ликвидируется;
  • решение инспекции по проверке не обжалуется в суде;
  • налогоплательщиком, претендующим на рассрочку, предоставлена банковская гарантия.

Рассрочка может быть дана на сумму, не превышающую стоимость чистых активов организации. Кроме того, на сумму задолженности начисляются проценты по 1/2 ставки рефинансирования Банка России за период рассрочки. Тем не менее, воспользоваться рассрочкой удобно, если налогоплательщик  попал в сложную финансовую ситуацию.

Решение о предоставлении рассрочки по федеральным налогам (сборам, пеням, штрафам) и страховым взносам принимается ФНС России, при этом заявление направляется в управление ФНС России по субъекту Российской Федерации по месту нахождения (месту жительства) заинтересованного лица.

Решение о предоставлении рассрочки по уплате региональных (местных) налогов, сбора, пеней, штрафов принимаются управлением ФНС России по субъекту Российской Федерации по месту нахождения (месту жительства) заинтересованного лица по согласованию с соответствующими финансовыми органами субъектов, муниципальных образований.

Подробно о порядке предоставления рассрочки (условия предоставления, список документов предоставляемых в налоговый орган, нормативные документы) можно ознакомиться на сайте ФНС России в разделе "Задолженность".

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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