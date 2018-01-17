Не забудьте о новых кодах для справок 2-НДФЛ

Налоговики напоминают о новых кодах для справок 2-НДФЛ, которые используются с 1 января 2018 года.

Читайте о новых кодах в блоге компании НДФЛка.

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