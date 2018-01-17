Не забудьте о новых кодах для справок 2-НДФЛ

наконец-то они признали что собирают налогов больше чем остальные, с дойных коров! Даже грустно...
Здравствуйте! ИП закрыт 27.12.2017г. Взносы оплачены с 01.01.2017 по 30.11.2017. Нужно сейчас опл...
,, уровень налоговой нагрузки ниже, чем в Европе ", ну например в Европе есть необлагаемый налого...
Конечно нужно в Суде минимизировать, но советую договориться с Пенсионным фондом, чтобы в с...
Ставка, Вы писали:Боже праведный,что творится.Только,только все друг другу желали в новом году вс...
Боже праведный,что творится.Только,только все друг другу желали в новом году всего всего. А тепер...
Что ж там позитивного? Не заметила, чтобы что-то предлагалось для повышения уровня жизни простых ...
Перед выборами они внезапно начинают говорить правильные вещи. А после выборов внезапно все забыв...
Форум супер! Смотрела в онлайне не отрываясь! Много полезного! А самое главное позитивного! Самое...
Форум супер! Смотрела в онлайне не отрываясь! Много полезного! А самое главное позитивного! Самое...
... - теперь знаю точно всю эту сволочь что пробралась во власть коварством и ложью мы обязательн...
Так мы тоже в прошлом году сделали) И мы не хаяли. Даже слов таких не знаем. Мы просто рассказали...
у этих "товарищей" как раз таки может все получиться! То что они уже сделали за последнее время-э...
Форум супер! Смотрела в онлайне не отрываясь! Много полезного! А самое главное позитивного! Самое...
Аноним, мы уверены в том, что понравится :)
Не понимаю. Зачем жаловаться, и скрывать своё лицо. Какую правду и справедливость вы хотите найти...
Аноним, и дает бесплатно им пользоваться? Или за это надо терпеть ежедневные звонки их менеджеров...
Только на усмотрение Суда. В каждом регионе по-своему. В Мордовии, например, не сдавала отчёт в т...
Отменить НДС? Или ЕЩЕ ужесточить контроль тех, у кого нет "связей"
В общем те, кто при деньгах против. А остальные 95% населения никто не услышит.
Спасибо большущее! Не успела потестировать расширение, но чувствую, что понравится))
Мы сделали его еще удобнее. И не так, как остальные бухгалтерские ресурсы.К слову,...
Странно конечно , когда в 1 с выбирался отчёт???((
Шансы снизить сумму штрафа через суд есть - Решение АРБИТРАЖНОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН по ...
Обратите внимание: Самый крутой календарь бухгалтера-2018 стал еще удобнее
Запасаемся попкорном? Ставлю 100р, что у них НИЧЕГО не получится... Ха, а за...
Конечно будут против. Кто ж самостоятельно захочет платить больше налогов. Зачем богатым спонсиро...
Стыдно, что Великая и Могущественная держава имеет нищих детей и стариков!!!!! А наши ведущие кан...
поэтому никто с вас не потребует расшифровки затрат.... Банк еще как может потребовать.
если деятельности нет в 2017 году, сотрудников нет, договора директора с фирмой тоже нет, то надо...
ХМ!!! давно отказалась от Главбуха, бесполезный и еще за такие деньги. А судя по их письму в...
новые "дырки" видимо лень "объезжать" Устарели, однако, а не лень. Отработанный материал.
Морально давно устаревший журнал. Актион задолбал: своими рассылками, обманами, тупой реклам...
Средняя пенсия по данным ПФФ - 12892 руб. Значит основная масса получает 8500-10000 руб. Россия в...
а вы пишите - командировочные или прочие выплаты - если вы на 6% упрощенки - то это без учета зат...