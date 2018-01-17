Как «К+» борется за клиентов и как бухгалтеры реагируют на это

Один из участников нашего чата в мессенджере Telegram пожаловался коллегам на излишнюю настойчивость компании «Консультант+», не желающей терять клиентов.

Отказаться от услуг этой компании не так-то просто, отмечает бухгалтер. Когда организация решила расторгнуть договор на систему «К+», бухгалтеру пришлось по несколько раз в день объясняться по телефону с менеджерами «Консультанта» и отбиваться от их настойчивого желания получить контакты руководителя фирмы.

Участники обсуждения отмечают, что бороться за каждого клиента – это нормальная практика, но в процессе важно «не перегнуть палку», демонстрируя излишнюю навязчивость.

А вам приходилось расставаться с компаниями, снабжающими вас правовой информацией? Как проходил этот процесс?

Недавно «Клерк» написал о подобной настойчивости от «Актиона». Но от нас потребовали опровержения. Оно собрало 177 комментариев наших читателей.