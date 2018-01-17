Клерк.Ру
Новости для бухгалтера

Как «К+» борется за клиентов и как бухгалтеры реагируют на это

Один из участников нашего чата в мессенджере Telegram пожаловался коллегам на излишнюю настойчивость компании «Консультант+», не желающей терять клиентов.

Отказаться от услуг этой компании не так-то просто, отмечает бухгалтер. Когда организация решила расторгнуть договор на систему «К+», бухгалтеру пришлось по несколько раз в день объясняться по телефону  с менеджерами «Консультанта» и отбиваться от их настойчивого желания получить контакты руководителя фирмы.

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Участники обсуждения отмечают, что бороться за каждого клиента – это нормальная практика, но в процессе важно «не перегнуть палку», демонстрируя излишнюю навязчивость.

А вам приходилось расставаться с компаниями, снабжающими вас правовой информацией? Как проходил этот процесс?

Недавно «Клерк» написал о подобной настойчивости от «Актиона». Но от нас потребовали опровержения. Оно собрало 177 комментариев наших читателей.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Мнения
 
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6 мнений
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Аноним
, Новосибирск

Из Гаранта на протяжении почти 20 лет регулярно (не менее 1 раза в месяц) названивают и навязывают свой продукт, вот это терпение. Я отказываюсь уже из вредности

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Аноним
Нас тоже достают из К+ и Актиона. Думаю им логично: уменьшить свои расходы, подсократить персонал и еще предложить клиентам что-то интересное, а не банальщину. И сами подумайте в то время как К+ можно обовлять по интернету, они мальчика с обновлениями присылают. Это имитация бурной деятельности. Может мальчику пора заняться чем-то более полезным, чем ездить по офисам. Две компании отставшие от жизни. 
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Аноним
То что они продают не стоит ничего. Вот и идет негатив от клиентов, которым нужна другая информация а не Главбух с идеологией 90-х.  Чушь. И еще они своими письмами электронными запугивают. Новость - БОМБА, Читаешь плюешься. Отнимают время и нервы. 
А у них менагеры кушать хотят, вот и доволят клиентов.
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